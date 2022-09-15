【男人悲哀】人夫結婚湊仔2年驚人反差　由肌肉型男變頹廢眼神死大叔

▲ 台灣人夫結婚湊仔2年驚人反差，浪子型男變暖爸大叔。

歲月催人老，尤其對於一眾新手爸媽來說更甚，餵奶換片哄睡無限循環，24小時全天候湊B，心思心神只有小朋友，如果有時間都寧願補眠休息，那有時間去扮靚？台灣有名人妻看到網上一張夫妻生B兩年後對比圖，非常有共鳴，即時出賣老公的2年反差照片，型男變大叔！

網圖大有共鳴

有名台灣女網民13日（周二）在網上討論區「Dcard」發帖，分享老公結婚生小孩後的反差，她當天在facebook看到一篇貼文，有關圖片在網上瘋傳，有一對男女在2020年及2022年拍攝的照片，展示了生仔前後的分別，照片中一對年輕情侶本是型男索女，2年之後兩人成為父母，形象突變頹廢，不再神采風揚，他們都有極深黑眼圈，手抱BB的爸爸少許發胖、一頭亂髮，媽媽素顏束起頭髮加髮夾，他倆樣子都疲憊不堪。女網民有共鳴︰

立馬覺得心有戚戚焉啊！這不就完全是我跟我老公的寫照！

▲ 網上瘋傳一對男女2020年及2022年拍攝的照片大對比。（網上圖片）

▲ 2年之後兩人成為父母，形象變頹廢。（網上圖片）

肌肉型男變頹廢大叔

她發帖表示要出賣老公，幫他做了一張對比圖，顯示了2018年及2020年的照片。在2018年，當時新婚不久，人夫裸露了上身展示一身肌肉，胸肌、腹肌、「老鼠仔」皆有，並展示了身上的紋身，連頭髮都有造型，一面自信地拍照。在2020年已生BB成為新手爸爸，見人夫抱著BB，穿上T恤短褲及戴眼鏡一身家居Look，頭髮隨意沒打理，眼神死，像很疲倦。人妻解說對比照片，附有哈哈笑的emoji，笑指老公2年大反差，

剛結婚的時候還是個浪子肌肉型男，生完小孩直接頹廢眼神死，身材沒時間練直接消瘦，整個髮型也都不整理懶得抓了。

▲ 結婚初時是肌肉型男，2年後生B即變暖男大叔。（Dcard圖片）

老婆希望等小孩大一點，她跟老公都會比較有自己的時間，可以多花時間扮靚操練，希望「我的壯漢老公能回歸啊」。

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不少網民大有同感，表示好寫實，更笑說下一篇帖文就是老公反擊，「老婆結婚生子後的反差」，樓主回覆「我老公敢出賣我會殺了他」，估計她2年的變化也不少呢，新手爸媽真辛苦。另有網民為人夫平反，認為成為爸爸一樣很靚仔，「老公抱著小孩的照片好溫馨」、「抱著寶寶的模樣超帥，變成熟了」。

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責任編輯：王明芳