【眼睛健康】CNN：多吃4類護眼食物防黃斑病變　3秒自測有無黃斑點問題【內附詳情】

▲ 黃斑點退化的病變，會導致黃斑點的感光細胞受損而無法正常運作，影響中央視力，這也是55歲以上中老年人失明的主要原因。（iStock圖片）

黃斑是眼睛中心視力最敏銳的區域，任何變化或差池都有可能導致視力喪失，而黃斑病變（Age-related Macular Degeneration，AMD）是一種由年齡因素引起黃斑點退化的病變，導致黃斑點的感光細胞受損而無法正常運作，影響中央視力，AMD也是55歲以上中老年人失明的主要原因。

隨着年齡的增長，某些食物可以有助保持眼睛健康；如果本身已確診AMD，會可令視力惡化稍為減緩，但也有一些食物是應該避免的。CNN美國有線電視新聞網為大家解構以下6種宜吃及不宜多吃的食物名單。

1. 宜吃：五顏六色或綠葉蔬菜

黃斑含有抗氧化劑類胡蘿蔔素中的紅色和黃色色素，可以保護視力所需的感光細胞。吃含有類胡蘿蔔素的蔬菜，主要是葉黃素和玉米黃素，有助增加黃斑周圍保護性色素的數量，並可以預防或減緩 AMD。

如果想通過蔬菜增加類胡蘿蔔素的攝入量，請選擇深綠色、亮黃色或紅色的。不錯的選擇包括菠菜、羽衣甘藍和西蘭花；紅色和橙色的辣椒和紅蘿蔔，還有粟米和番薯。

▲ 黃斑病變的病徵表現有視力模糊、視野中心出現暗點、視物扭曲變形甚至變色。（iStock）

2. 宜吃：高維他命C水果

維他命C有助身體生成膠原蛋白，保持眼睛血管彈性。眼睛處理營養物質的速度很快，因此攝取足夠的維他命C和其他有益於視力的營養物質很重要。有研究指，服用維他命C 以及β-胡蘿蔔素、維他命E和鋅的AMD 高危群，或可以延緩25%的晚期AMD進展以及19%視力敏銳度的損失。

高維他命C分子最佳來源首推柑橘類水果；香蕉、蘋果和桃也含有大量維他命C。水果還含有抗氧化類胡蘿蔔素，對眼睛有雙重作用。

3. 宜吃：魚類及Omega-3 脂肪酸

專家們從研究中發現魚油中的Omega-3能降低患上黃斑病變的風險及減緩其進展，估計是這些脂肪酸具有抗炎作用，可以減少眼睛中的血管阻塞，像它們在身體其他部位（包括心血管系統）中的作用一樣。含有高水平Omega-3脂肪酸的魚類包括三文魚、吞拿魚、沙甸魚、鯖魚和鯡魚。

4. 宜吃：適量食用雞蛋

蛋黃是兩種主要類胡蘿蔔素——葉黃素和玉米黃素濃度最高的一種，有助保護黃斑。由於膽固醇含量高，有些人對蛋黃耍手擰頭，但其實只要飲食均衡，日常不過量攝取高膽固醇食物，那麼每日吃一隻雞蛋，視力已可從中得益。除對黃斑有助益外，雞蛋還可以降低患白內障的風險。

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5 避免：加工零食及飽和脂肪

「垃圾食物」通常由單元不飽和脂肪和多元不飽和脂肪以及亞油酸製成，與晚期黃斑病變的高風險有關，這些食物會導致血管中含有膽固醇的斑塊堆積，包括眼睛中的斑塊。斑塊會損害血管並減少進入眼睛的富含營養和氧氣的血液量。「壞分子」食物包括：蛋糕、餅乾、花生醬、薯片、糖果、炸薯條和汽水。如果吃零食的慾望高漲，建議你去吃水果，但同樣分量要有節制。

6. 避免：烹飪中的「壞脂肪」

烹飪時，遠離部分氫化脂肪含量高的油，例如椰子油或棕櫚油。這些不健康的脂肪對黃斑病變的影響，與食用含有大量飽和脂肪和糖份高的食物相若。建議選擇橄欖油、菜籽油或亞麻籽油，這些單元不飽和油可能具有抗炎特性，不會阻塞眼睛或身體其他部位的血管。

▲ 自我檢測黃斑病變可用阿姆斯勒方格表，蓋掩一眼如有影像扭曲變形、黑影盲點的情況，可能是病變的先兆，需馬上求醫。（網上圖片）

▲ 影像扭曲變形、黑影盲點的情況，可能是病變的先兆。（iStock圖片）

黃斑病變在香港

根據中文大學眼科中心資料，老年黃斑病變是一種非常普遍的眼疾，現估計全球患病人口超過1.9億，當中的十分之一會因而永久失去視力，由於人口老化及生活方式的改變，預計至2040年，患病人數將超過2.8億。醫院管理局於2010年估計，全港每年有3,000宗濕性老年黃斑病變新求診個案，而現估計全港五十多萬人口患上老年黃斑病變，當中約一成屬濕性患者，其餘是乾性患者。

由於黃斑區是位於視網膜的中央，是感光神經細胞最密集的地方，也是感受顏色的地方，要是黃斑區域的視網膜感光細胞一旦受到破壞，視力便可能永久受損，而且已死去的黃斑感光細胞目前是不能復元的。

記者：周美好