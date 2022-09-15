【癌症殺手】28歲女無遺傳基因仍患乳癌　醫生：6大壞習慣引發癌症

▲ 28歲女無遺傳基因仍患乳癌，自揭6大壞習慣，觸發癌症因子。

乳癌不容忽視。有醫生分享，一名28歲女子洗澡時摸到右側乳房有硬塊，結果證實罹患乳癌第二期。患者無遺傳基因，卻自爆有6大壞習慣，令醫生感嘆難怪年紀輕輕就患癌。

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台灣科博特診所院長劉博仁在Facebook專頁分享個案，指有一名28歲女子求醫，起初在一次洗澡時摸到右側乳房有「10元硬幣」大小的硬塊，以為是發炎。因不痛不癢，女子不以為意。直至得知自己喜歡的歌手罹患乳癌，她才立即找乳房外科醫生做切片檢查，結果確診為乳癌第二期。

無遺傳基因卻患癌 揭由惡習導致

醫生繼續為女子做癌症遺傳基因檢測，發現她沒有任何遺傳基因。不過，在分析她的飲食生活習慣時，女子卻透露自己有「6大壞習慣」，令醫生懷疑就是導致年紀輕輕就罹癌的主因：

不運動

晚睡

少吃蔬果

愛吃煙燻燒烤肉品

愛喝手搖含糖飲料

身上殘存環境荷爾蒙塑化劑污染

患癌未必只因基因變異

劉博仁認為，現今癌症的發生未必一定與基因變異有關。他指出，目前學界認為癌症成因多元，且促發各種癌症的因子也不盡相同。他引述1997年英國流行病學及公衛學者Richard Peto的分析，可引發癌症的成因由高至低依序為：

飲食（35%）

香菸（30%）

傳染病（10%）

性與生產（7%）

職業（4%）

日光照射（3%）

公害（2%）

醫療用品（1%）

雖然上述危險因素會隨國家、種族、地域、不同癌症而有所變動，但「飲食問題」的佔比仍非常驚人。

乳癌徵兆

乳癌是本港女性頭號癌症。據2019年本港癌症數據，女性癌症新增個案為17,397 宗，其中27.4%為乳腺癌。比較過去10年累積升幅，女性乳腺癌增幅達62%。香港乳癌基金會創會人張淑儀曾受訪引述研究指出，乳癌可於一年時間內由初期演變至第4期，如病者在病發後3個月內求醫，病情控制方面較佳，但如半年後，通常已是第3至4期，故及早接受治療尤為重要。

乳癌初期大多無病徵，發病時無痛症或出血情況。 點擊睇12個可能出現的乳房病變情形：

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另外，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）曾接受TOPick訪問，介紹 可預防乳癌風險及要避免的食物：

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責任編輯：羅嘉欣