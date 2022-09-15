【重陽節】食環署骨灰安置所本周六起延長開放時間　指定化寶爐需網上預約

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食環署今日（15日）表示，食環署轄下各骨灰安置所於9月17日至10月16日將會延長開放時間，由早上7時至晚上7時，呼籲掃墓人士避免在重陽節（10月4日）當日人多擠迫的高峰期掃墓。

署方指，在9月17日至10月16日的星期六、日及公眾假期，前往曾咀靈灰安置所的一段稔灣路將會封閉，掃墓人士不可駕駛私家車前往曾咀靈灰安置所。除港鐵巴士第K52A號線外，前往曾咀靈灰安置所的掃墓人士亦可乘搭九巴於指定日子提供的特別路線第56S號（來往港鐵屯門站及曾咀靈灰安置所）及第52S號（來往屯門公路巴士轉乘站及曾咀靈灰安置所）。



另外，署方將於重陽節前後的人流高峰期，預留安置所內部分化寶爐供網上預約，預約9月17日至10月16日期間的星期六、日及公眾假期的指定化寶爐，其他日子則無須預約。

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責任編輯：余思嵐