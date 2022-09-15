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【缺德乘客】女子腳踩港鐵月台幕門抹鞋　網民斥播毒：無品無公德心

健康 18:24 2022/09/15

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女子腳踩港鐵月台幕門抹鞋，網民斥播毒「無品無公德心」。

本港疫情未止，市民都加倍注重衛生，不會隨便觸碰街上的東西，但其實鞋底都暗藏大量細菌。近日就有無品乘客為了抹鞋，將腳踩上港鐵月台幕門，其後又突然發惡，走到途人身前大力撥頭髮，行為令人側目。

TOPick接獲讀者張小姐報料，指今早（15日）於港鐵坑口站目睹一名女子將腳踩上月台幕門，然後用紙巾抹鞋，抹完後把紙巾掉到旁邊的垃圾桶。

她憶述，當時與該女子對視了一眼，便低頭繼續按電話，但對方卻走到她身前，故意用手撥馬尾，頭髮更掃到張小姐的眼睛。張小姐怒斥女子「無禮貌、無家教」，惟對方態度囂張，又對剛才的行為矢口否認，更著她投訴，並翻查閉路電視：

我邊有撥到你啊，你去check CCTV囉！

由於當時正值上班時間，張小姐未有即時投訴，但她批評該名女子行為無品，「離晒譜！點知佢有無洗頭」。

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鞋底細菌比馬桶座墊上的高3倍

美國亞利桑那大學（University of Arizona）早前一份研究指出，鞋底藏有大量致病細菌，每平方英寸有約數十萬的細菌，實驗中約96%的鞋底被驗出含有來自糞便的大腸桿菌。

休士頓大學（University of Houston）的研究亦指出，鞋底的「困難梭狀芽孢桿菌」比馬桶座墊上的高3倍。這種細菌存活能力強，會引起腹瀉問題。

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責任編輯：羅嘉欣

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