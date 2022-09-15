【創科比賽】國際青少年創科奧林匹克大賽　聖芳濟及梁省德分奪中小學組全能學校大獎

由香港精算扶輪社、香港聯合國教育科學及文化組織協會、世界教育機械人協會、Techbob Academy主辦的國際青少年創科奧林匹克大賽2022，在包括油尖旺民政事務處作為首席支持單位，香港教育工作者聯會、香港電腦教育學會、香港、九龍、新界校長會、天主教修會學校聯會、香港生產力促進局知創空間合辦，各其他主要校長會、辦學團體、學校聯會、協辦機構及贊助商支持下，已於2022年7月30日假香港會議展覽中心Hall 1的香港動漫電玩節2022的大舞台舉行中學組遊戲編程決賽，2022年8月13日及20日假仁濟醫院王華湘中學舉行其他項目初賽及2022年9月3日假九龍塘生產力促進局演講廳圓滿舉行總決賽及頒獎禮。

▲ 國際青少年創科奧林匹克大賽2022是本港唯一一個同時舉辦六個比賽項目的賽事。

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決賽及頒獎禮邀請到民政及青年事務局副局長梁宏正先生BBS JP、政府資訊科技總監林偉喬先生JP、油尖旺民政事務專員余健強先生JP、國際扶輪3450地區候任地區總監李兆民先生、香港聯合國教科文組織協會執行會長兼秘書長張沁教授、香港電腦教育學會副主席金偉明校長、香港教育工作者聯會副主席梁俊傑校長、九龍地域校長聯會主席張漪薇校長JP、新界校長會主席邱少雄校長MH、香港島校長聯會主席方仲倫校長MH等擔任主禮嘉賓。

▲ 決賽及頒獎禮邀請到民政及青年事務局副局長梁宏正先生BBS JP等擔任主禮嘉賓。

比賽已是第四屆舉行，是本港最大型及最受歡迎的學界創科比賽之一，旨在培養香港青少年科技學習和創新的興趣，透過比賽平台展示和應用所學及與其他參賽者交流和互相學習，全面提昇香港學界科技創新的氛圍。

▲ 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校贏得小學組的全能學校大獎。

比賽項目豐富，包括機械人、遊戲編程、無人機、AR(擴增實景) 、AI(人工智能) 及IoT(物聯網) 項目，是本港唯一一個比賽同時舉辦6個比賽項目。學校及學生可自由報名參加個別或多個比賽項目，每個項目都設有個人或隊際獎及校際獎，大會亦計算每間學校的得獎及參與學生數目去計算總分以選出賽事的最高殊榮大獎–全能學校大獎，因此比賽有如創科學界的奧運會。

林偉喬先生JP致辭時指出，政府近年推出了中學IT創新實驗室及小學奇趣IT識多啲計劃，大力支援學生學習創新科技，此大型比賽正提供了平台供學生應用和展示創科學習的成果和學習交流。超過100間中小學及700名學生踴躍參加比賽，而決賽當日亦十分熱鬧，共超過300名嘉賓及師生出席。本年度比賽主題為「智愛校園」，鼓勵學生發揮創意應用科技以改善自己身處的校園環境及社群生活。

▲ 本年度比賽主題為「智愛校園」，鼓勵學生發揮創意應用科技以改善自己身處的校園環境及社群生活。

比賽把參賽者按所讀年級分為三組，分別是小三或以下的初小組，小四至小六的高小組及中學組。決賽當日遊戲編程、AR(擴增實景)及IoT(物聯網)的參賽者遂一上台在兩分鐘之內演示講解自己的作品，評判根據參賽作品的創意、科技技術、可玩性或實用性、美感及參賽者的演示技巧評分 (各佔20%)。參賽者的水平都很高，小小年紀上台對著三百人演示作品也毫不怯場，創科作品亦極具創意、趣味和實用性。

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賽事最後由聖芳濟書院及博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校分別贏得中學組及小學組的全能學校大獎，並由政府資訊科技總監林偉喬先生JP頒獎。聖芳濟書院的機械人隊伍亦勝出了WER機械人香港區賽任務挑戰賽，獲香港航空贊助機票，稍後將代表香港出戰於上海舉行的WER機械人世界賽。

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