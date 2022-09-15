【綁架撕票案】小孩綁票案轟動一時　堂伯擄13歲侄子閃電撕票棄屍飛鵝山

▲ 飛鵝山（資料圖片）

打鼓嶺坪洋村發生綁架及撕票案，一名中年男子疑10日前遭綁架，警方今（15日）尋獲事主遺體，並拘捕至少兩名疑犯。【詳情即看：下一頁】翻查資料，本港過去亦曾發生多宗綁架撕票案，更有學生捲入慘案喪命，包括1999年一名13歲男生被堂伯綁架，遭鐵鎚擊斃並棄屍飛鵝山。

13歲男生胡灝謙於1999年4月，在學校附近被堂伯胡偉峰及堂伯的友人張志強綁架上貨車，並在短短一小時內遭二人用鐵鎚猛擊頭顱致死，棄屍飛鵝山，兇器的手柄甚至被打斷，二人其後致電胡灝謙父母勒索800萬贖金。二人落案後，終在2000年8月被裁定綁架及謀殺罪名成立，判處終身監禁。

另外，2001年亦發生兩宗11歲兒童被綁架撕票案，其中一名女童謝靄琳，在當年9月21日被堂舅父李國愛騙指要帶其到海洋公園遊玩，惟其後女童父親便收到勒索50萬贖金的電話，女童翌日亦被發現浮屍鴨脷洲，證實被箍頸致命，科學鑑證也顯示女童生前曾被餵服安眠藥，李國愛終被裁綁架及謀殺罪成，囚終身。另一宗案件則涉及男童陳嗣善，他當年7月11日在九龍塘一國際學校外被擄走，綁匪逼令陳童講出姓名及家庭電話號碼後，以毛巾及布條將其勒死，埋屍九龍灣地鐵車廠對開的草叢，其後亦致電陳父勒索600萬元贖金。

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責任編輯：黃小冰