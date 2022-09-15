【資訊素養】調查揭近半小學生幾乎日日打機　資訊素養納小學課程成效難評

▲ 有學校提供電子學習設備，輔助學生掌握網絡世界相關知識。（佛教慈敬學校提供圖片）

疫情下學生使用手機及平板電腦等電子設備時間大增，有調查顯示近半數受訪學生每日或幾乎每日利用電子設備打機，逾4成學生未能按預期時間停下來，反映不少學生也欠缺自制能力。隨著教育局上周公布將「培養學生媒體和資訊素養」納入《小學教育課程指引》（試行版）七大課程重點之一，有小學擔心難以評估資訊素養教育教學成效。

香港初等教育研究學會（初研）於6至7月向全港591間小學進行教師問卷調查，並抽取6間小學以問卷調查家長及學生對媒體、資訊及數碼素養的行為、感知和態度。結果顯示，56%受訪學生於6歲或之前已開始接觸數碼裝置，47.1%學生在6歲或之前首次上網，47.2%學生每日或幾乎每日使用數碼裝置作電玩遊戲，41.6%)用數碼裝置觀看或下載在線視頻、電視節目或電影，但有4成半學生未能按預期時間停止使用數碼裝置，逾3成在「斷網」時會感到失落。

▼ 點擊圖片放大 +2

有推行資訊素養課的保良局雨川小學，學生彭梓晉母親表示，兒子以往很喜歡跟同學打機，幸好彭太獲校方支援得知要管教與溝通並重，故未有責罵兒子，而是讓兒子訂立作息時間表，兒子也會自覺適時停止打機，彭太說：「學校有教『鎖機』，但佢（兒子）唔需要我去做呢樣嘢。」保良局雨川小學校長蔡曼筠指，學生自小便接觸的數碼設猶如「電子奶嘴」，應及早進行資訊素養教育。

另外，在保護個人私隱和辨別資訊真偽方面，亦存在教學落差，雖然學生表示學校（90.1%）及家長（87.1%）有教導保護私隱知識，但有3成多學生同意「網頁持有人有權收集所有個人資訊」；逾8成學生稱家校有教分辨真假訊息，惟只有不足一半學生表示會經常留意社交媒體中的新聞資訊來源。

佛教慈敬學校則分享過去循全校多方參與方向推動資訊素養教育，該校教師樊永業坦言難以評估教學成效，「並非給學生一份工作紙便可以，我們應透過平日觀察，如學生間會否有網絡欺凌出現？在專題研習中，學生是否真能將分辨資訊真假的技巧，如留意資訊出處等應用出來，來評估資訊素養教學成效。」首席研究員胡少偉稱，「不希望政府推出指引後，便以為完成工作。」團隊倡政府委託大專院校及政策研究機構，為全港中小學校作全面調查，作為長遠推動政策發展及落實的基礎。初研主席陳瑞良認為，在踏入「元宇宙」時代，小學應把握時機將媒體素養元素加入課程，該會亦歡迎教育局將媒體和資訊素養納入最新課程指引，並提倡搭建交流平台，為教師及家長提供專業支援，促進家校合作。

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅