【登記即送 先到先得】TOPick x DR-Max 送1000套《升小選校精讀．全解》/《全港幼稚園 入學一本通》連《100題面試必讀秘笈》

不少家長對小朋友挑選學校一事感到迷惘，TOPick現聯同DR-Max 送出《升小選校精讀．全解》/《全港幼稚園 入學一本通》連《100題面試必讀秘笈》1,000套，助家長了解選校及面試攻略！登記者可免費獲得《升小選校精讀．全解》或《全港幼稚園 入學一本通》連《100題面試必讀秘笈》一份! 禮品名額1,000份，先到先得，送完即止

《升小選校精讀．全解》

由親子頭條編輯部編製的小學天書，內有由升學專家教面試加分方法、100條熱門叩門面試題目，以及叩門物品清單，極具參考價值。家長可在放榜時的日子，訓練子女的面試技巧和對應，助小朋友突圍而出。此外，準備下學年升小的學生家長亦適用，早一步認識派位流程、全港校網及相關中學、近50所小學校長談教育理念，助你和子女準備升小的路程上更勝一籌。

內容涵蓋：

• 香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長擔任名譽主編

• 近50位小學校長談教育理念

• 全港小學校網及相關中學全面睇

• 升學專家教叩門面試技巧

• 100條叩門面試題目

• 派位流程懶人包

《全港幼稚園 入學一本通》

為了讓幼稚園家長盡早制定「幼稚園選校」策略，從而更有把握入讀心儀幼稚園，由香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠校長擔任名譽顧問的幼稚園天書📔——《全港幼稚園入學一本通》(標準價$150)，內有報讀K1時間表懶人包、選校心得、入學面試6大範圍，並提供面試當天4大加分位，以及爸媽穿戴與備忘等等，以助你和子女準備升幼稚園的路程上更勝一籌。

內容涵蓋：

各區幼稚園全面睇

報讀K1時間表+懶人包

近30間幼稚園校長談辦學理念

超過50個入學面試常見問題

升幼必備錦囊

《100題面試必讀秘笈》收納100條熱門試題及答題指引，共分10大主題，包括中文、英文、數學、個人生活、時事常識、邏輯推理、創意思考、情景解難、家長及星級面試！透過100張咭讓小朋友掌握好不同面試題型，助子女增強面試信心，在面試中突出表現！

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條款及細則：

1. 每個聯絡電話只可以登記一次，每個家庭只可以登記一次。

2. 登記者必須年滿18歲或以上及為登記之小朋友家長方可領取。

3. 此禮品不設代領，亦不另設安排郵遞、速遞送貨。

4. 登記者需於指定日期親臨DR-Max Limited (鄰近葵興地鐵站)領取禮品。

5. 成功登記後將有專人於10月7日起計21工作天內聯絡客戶，預約到DR-Max Limited領取。

6. 此禮品數量有限，送完即止。

7. 只限非DR-Max會員參加。

8. 登記者於此活動開始日期計前四個月內未曾參加由TOPick舉辦之DR-Max相關送禮活動。

9. 收到預約電話後，須於2022年12月31日或之前於指定日期及時間親臨 DR-Max Limited 完成所有領取程序(包括完成約30分鐘的產品簡介會)，逾期即被視為放棄。

10. 不接受未經預約之取貨安排。

11. 已成功預約領取禮品之客戶，如要求取消預約或更改時間及日期，必須於最少兩個工作天前通知本公司的負責同事，已預留之日期及時間會安排給其他等候登記之客戶。所有臨時取消或更改預約，本公司會自動列作候補領取名單，或取消是次活動領取資格，恕不另行通知，敬請諒解。

12. 如有任何爭議，香港經濟日報集團TOPick及DR-Max Limited保留最終決定權。