【醫療事故】荃灣港安醫院30歲孕婦分娩後死亡　已要求院方四周內提交調查報告

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衞生署於2022年8月5日收到荃灣港安醫院呈報一宗醫療風險警示事件，已要求院方於四星期內提交調查報告。

署方指，該宗醫療風險警示事件涉及一名30歲孕婦於2022年8月4日在該院進行陰道分娩後死亡。該醫院已於2022年8月4日向死因裁判官報告個案。署方在收到通報後即作出跟進，並要求該醫院於四星期內提交調查報告。該醫院已向衞生署提交調查報告。



署方初步無發現證據顯示醫院在房舍、人手、設備方面違反《私營醫療機構條例》或《私家醫院實務守則》的要求，因而導致這次事件。有關調查仍在進行中。

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責任編輯：余思嵐