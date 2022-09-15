【校長專欄】安達臣道塌天秤電工癌末遺孀停收捐款　校長讚揚為女兒展現最好身教

▲ 許太為女兒展現最好身教。

秀茂坪安達臣道在月初發生塌天秤意外，其中一名不幸身故的四十一歲男士許先生遺下患上末期乳癌的妻子及一對年幼女兒。連日來不少市民都透過不同的渠道向許太表示慰問及心意。但日前許太透過工業傷亡權益會宣布停收捐款，因為她知道社會仍有很多需要支援的人士，不希望資源只集中在她一個家庭上。報章更指許太在接受傳媒訪問時表示希望能夠用自己有限的生命為女兒作身教，教導女兒人生道理及如何用積極態度走未來的路。許太太這高尚的行為情操實在令我十分敬佩。

以身作則，為孩子樹立好榜樣這個道理相信每一位家長都很清楚，但真正能夠做到的實在需要決心，也要在日常生活中讓孩子看見你發自內心的好行為。簡單如早上看見鄰居和管理員時，我們有沒有先和他們打招呼，讓孩子也學會待人有禮呢？我們希望孩子作息定時，那麼父母自己是否又能夠有一個規律的作息時間表？我們想孩子留心聆聽別人說話，那麼孩子和我們說話的時候我們又會否留心聆聽，從他的角度去感受一下他的心聲呢？

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早前與一位家長通訊，他告訴我四月開始做了寄養家庭，家庭新成員是一位剛滿一周歲的嬰兒。他希望自己的子女都學會付出，更要明白幸福不是必然，有能力的，都應盡綿力幫助有需要的人，帶給他們愛及家庭溫暖。他還給我看他們一家人的合照，子女們都很疼愛這個可愛的嬰兒，都把他視作自己的弟弟呢！深信這位家長的子女必能學會愛和關懷，因為父母是他們最佳的典範。

祝願許太能夠早日走出家庭巨變的陰霾，戰勝病魔，一對女兒能夠積極、樂觀、健康地成長；也希望每位家長都能夠以身作則，培育孩子良好的品德及正確的價值觀。

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