【教師操守】教育局預期年內公布教師專業操守指引　李家超：提醒教師謹言慎行

▲ 特首李家超。（政府新聞處圖片）

行政長官李家超表示，教育局亦正制定教師專業操守指引，具體說明教師須具備的專業操守，以及應有的個人行為規範，提醒教師時刻注意謹言慎行，守法守規。

教育局局長蔡若蓮今日見記者時透露，預期今年內公布相關指引。

李家超今日出席「向老師致敬2022──敬師日慶典暨表揚狀頒發典禮」並致辭，他稱，年輕人是香港的未來，而教育年輕人是教師的使命。教師除了傳授知識，更應培育年輕人成為奉公守法，尊重法治，胸懷家國，放眼世界的新一代。



李家超表示，特區政府會全面加強教師對《憲法》、《基本法》、「一國兩制」、國家安全、法治精神的正確理解。為確保教師全面深入了解《基本法》，從而幫助學生認識有關事實的發展歷程，由今個學年開始，所有公營學校新聘任的教師必須通過《基本法》測試，方可獲考慮聘用。教育局亦正制定教師專業操守指引。強調這些措施的目標，是要提升教師的專業性。

他稱，政府會繼續投資教育，加強教師培訓，凝聚各方力量，以行動回應國家主席習近平的期望，讓「孩子的教育更好一些」。

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記者：林曉君