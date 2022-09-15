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【英女王逝世】陪伴三代人的好嫲嫲　懷念英女王幽默無架子擁親和力

育兒經 18:44 2022/09/15

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英女王儼如很多家庭中的一位好嫲嫲。（法新社）

隨心所欲，這星期外出時都是不自覺地選了黑色衣物。在倫敦的巴士或地鐵車廂裏，這星期都特別多人穿着黑色，也許大家都是不約而同以自己的方式來悼念英女王的逝世吧！

在街上被訪問的一名長者說：「我出世以嚟七十年啦，佢都喺度，依家佢走咗，我感到好失落。」

英女王走了，儼如很多家庭中的一位嫲嫲走了。她生前德高望重，是家中的定海神針，她走了，給後人留下了甚麼回憶？

英國民眾紛紛走上街頭送別英女王。（法新社）

幾乎所有認識她的人都形容她為仁慈，沒有架子。即使是反對帝制的人士，都鮮有會對英女王個人抨擊，倒有人會說：「唓！佢一生都係着得靚靚，周圍同人握手喳喎，有乜建樹呀？」

我見過不少大人物跟人握手時，都是手握着你的，但眼睛卻瞟到別處去，敷衍得很。沒有人像英女王的真誠稱職，她跟多個人握手時，雙眼都會誠意地瞧着對方的，擁有超強親和力。

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也有不少人形容她為人幽默。不過是三個月前，從英女王跟Paddington熊拍攝的短片，這點可見一斑。九十六歲高齡要任你舞，還要拍tight shot對着空氣做反應，少一點幽默感的人也不會依你呢！

而那邊廂當查理斯三世登基演說時，我瞧着旁邊的威廉王子看，此刻他心裏會否掠過想法：「若媽媽仍在生那多好！」不會了，有戴安娜在，誰人都會淪為配角，看卡米拉永遠低調地走在查理斯的後半步，完全符合既是太太，又是保母的角色，難怪女王老早已接受她呢！

原文刊登於《香港經濟日報》，標題為《嫲嫲走了

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撰文 : 鄧藹霖

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