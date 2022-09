【一路瞳行】無懼同曱甴演出被吳岱融讚聰明　童星喬喬兼顧讀書拍戲課餘做義工

▲ 《一路瞳行》中,飾演女主角欣欣童年的羅尉喬,拍攝時年僅7歲,第一次拍戲,喬喬沒有太多的NG,吳岱融也讚她聰明可愛。

在視障人士家中成長,會是怎樣的光景?電影《一路瞳行》就是講述一個女孩雙親都是視障人士的成長故事,片中飾演女主角欣欣童年的羅尉喬,拍攝時只有7歲,以前從來沒有接觸過視障人士,第一次拍戲當然覺得好好玩,尤其是曱甴那場戲。

這場曱甴戲雖然正式上映時,沒有加入其中,但不大害怕曱甴的喬喬,就覺得很有趣。「那場戲是拍有隻曱甴飛了落惠英紅的膊頭,是真曱甴但落了藥不會死,我聞到益力多味。」在一旁的媽媽說以為拍戲用假曱甴,誰知是真的,還見到女兒和吳岱融一起研究曱甴那兩對翼,自己也打冷震,但喬喬就不怕。

小小年紀察覺視障人士難處

從來沒有拍過電影的喬喬,最初因為懂音樂(學了6年小號),所以獲安排電影試鏡機會,但不成功,反而接拍了這部《一路瞳行》的角色。「喬喬都好犀利,試鏡時一張A4紙有五、六行,她一口氣就可以背晒。」喬媽說。電影是2020年開拍,碰巧停課,就用了4天時間拍攝。

讀餐牌那場戲也是經典。「其實有許多字她都不知是甚麼,如太陽蛋、炒蛋。又會問:五香肉丁為何不可以是六、七而要五香?甚麼是雪菜肉絲米粉?炸菜與雪菜又有甚麼分別?」因為這場戲出現許多問題,都要喬媽媽一一解答。

▲ 電影《一路瞳行》就是講述一個女孩雙親都是視障人士的成長故事,片中飾演女主角欣欣童年的羅尉喬,拍攝時只有7歲。(劇照)

雖然小小年紀,但因為拍這部戲,喬喬也體會到視障人士除了看不到餐牌,生活上也會有麻煩,需要人照顧。戲中有一幕就講述喬喬與飾演父親的吳岱融,在街邊地攤擺賣,結果被拉上差館。「盲人做地攤小販,別人俾錢需要人幫手檢查。因為可能賣$15,但就只給你$10,呃了你的錢。」拍完戲,喬喬能感受到視障人士的難處。

性格古靈精怪常有窩心舉動

第一次拍戲,喬喬沒有太多的NG,吳岱融也讚她聰明可愛。「她其實都是做返自己,因為她一向古靈精怪,也喜歡畫畫。」

戲中一幕,講述小女孩欣欣見到天上的白雲,非常富有創意地說:「個舊雲好似條鯨魚,佢背脊有個大城堡。嘩,好多魚圍住佢游來游去,下面仲有好多水草飄下飄下。」這幾句對白變成戲中一幅經典的圖畫,而現實中,喬喬也是非常富有創意。

「有次晚上爸爸去陪哥哥瞓,喬喬也想爸爸陪,於是將隻唐老鴨公仔放在凳上,然後寫著:『I want you to 陪!』她沒有拉著爸爸強迫他陪伴,反而是用這種方式提示。」有時小朋友難免也會激怒媽媽:「佢激到我紮紮跳時,會寫返將紙仔,叫我『不要嬲啦!下次不會了』,很窩心亦有心思,或許女仔是這樣吧!」

▲ 擺地攤,喬喬一定覺得好好玩。(圖片:被訪者提供)

喬媽媽說,家中每一個人生日,喬喬也會用自己的私己錢買禮物。「有一年聖誕節,她買了一對耳環送給我,雖然品質麻麻,但她真的有思考過這對耳環適合我上班才買,另一對因為有心心,就覺得不適合了。」

盼女兒不自我中心關心他人

能教到這樣精乖伶俐的小孩,喬媽媽應該很高興。她自言不算是虎媽:「對小朋友一定要有要求,看她的能力給她一個目標,而且最緊要有禮貌。」

其實喬喬都好厲害,今年四年級的她,除了放學要做功課之餘,還會自動自覺用個半鐘做5份的中、英、數練習,如中、英閱讀理解、寫作、語文知識、數學等。聽她一口氣細數完,也覺不容易,喬媽媽也讚賞道:「她時間管理幾好,也好勤力。」

▲ 這張相片是煞科日拍攝的,喬喬還畫了一幅畫和寫上心意卡送給導演朱鳳嫻,也是《一路瞳行》的現實版主角。(圖片:被訪者提供)

喬喬父母都希望小朋友對自己想做的事情要堅持,不會輕易放棄。就好像喬喬吹小號已達5級程度,但也有氣餒的時候不想繼續,喬媽就會對喬喬說:「你學第二樣一樣有困難,一樣要經過這樣的過程。鼓勵完,她會聽,會盡能力!」

又如行山小朋友可能會覺得悶。「因為甚麼也沒有,我們會對他們說:『荒山野嶺,無樓梯走,要行埋落去啊!』」小人兒要行山2、3小時,真的是一種鍛練。

至於喬喬雖然年紀小,喬媽也讓她去執垃圾,她是這樣想的:「我希望他們不會自我中心,如果有能力的話就去幫人。疫情前,我們會去老人院做義工,和老人家傾偈、玩遊戲,我希望他們懂得關心周遭的人和事。」

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

喬喬如何成為童星

話說喬喬小時候就多話,看電視見人做主持,自己也想做埋一份。於是愛女心切的喬媽就找模特兒公司,但主持就無得做,反而因此從5歲開始,就接拍了約8、9個廣告,如位元堂、美贊臣、利安環球物業,以及喬喬最深刻印象的迪士忌廣告。

「那時候是聖誕節,她讀緊幼稚園,拍了3日,最難忘是因為她睇show也睇了十多廿次。」喬媽解釋說。

▲ 喬媽說疫情期間,因無事可做,有訓練喬喬做家務,如洗碗、抹枱、掃地,所以其實喬喬也像戲中的欣欣,一樣是家裏的好幫手,而且也愛錫家人。(圖片:被訪者提供)

今天喬喬還想做主持,但長大後想繼續當演員又不是全對,原來她有3個選擇。「我想繼續演戲啊!但從小到大最想做就是去月球,因為無乜人去,想看看月球是怎樣的。但做太空人數學要好叻,如果欠丁丁,就做飛機師啦!揸完一次飛機,那三、四日的休息時間,就可以用來part-time拍戲。」原來她一切也計劃好了。

喬喬正在天神嘉諾撒學校讀小四,成績不算「標青」屬中游,但喬媽說喬喬常識最佳,有很多東西要背誦她也能夠應付。盼望喬喬繼續努力,一定能達成夢想。

記者:何小雲

最新影片推介:鄧麗欣陳詠燊專訪