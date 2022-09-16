【一路瞳行】無懼同曱甴演出被吳岱融讚聰明　童星喬喬兼顧讀書拍戲課餘做義工

▲ 《一路瞳行》中，飾演女主角欣欣童年的羅尉喬，拍攝時年僅7歲，第一次拍戲，喬喬沒有太多的NG，吳岱融也讚她聰明可愛。

在視障人士家中成長，會是怎樣的光景？電影《一路瞳行》就是講述一個女孩雙親都是視障人士的成長故事，片中飾演女主角欣欣童年的羅尉喬，拍攝時只有7歲，以前從來沒有接觸過視障人士，第一次拍戲當然覺得好好玩，尤其是曱甴那場戲。

這場曱甴戲雖然正式上映時，沒有加入其中，但不大害怕曱甴的喬喬，就覺得很有趣。「那場戲是拍有隻曱甴飛了落惠英紅的膊頭，是真曱甴但落了藥不會死，我聞到益力多味。」在一旁的媽媽說以為拍戲用假曱甴，誰知是真的，還見到女兒和吳岱融一起研究曱甴那兩對翼，自己也打冷震，但喬喬就不怕。

小小年紀察覺視障人士難處

從來沒有拍過電影的喬喬，最初因為懂音樂（學了6年小號），所以獲安排電影試鏡機會，但不成功，反而接拍了這部《一路瞳行》的角色。「喬喬都好犀利，試鏡時一張A4紙有五、六行，她一口氣就可以背晒。」喬媽說。電影是2020年開拍，碰巧停課，就用了4天時間拍攝。

讀餐牌那場戲也是經典。「其實有許多字她都不知是甚麼，如太陽蛋、炒蛋。又會問：五香肉丁為何不可以是六、七而要五香？甚麼是雪菜肉絲米粉？炸菜與雪菜又有甚麼分別？」因為這場戲出現許多問題，都要喬媽媽一一解答。

▲ 電影《一路瞳行》就是講述一個女孩雙親都是視障人士的成長故事，片中飾演女主角欣欣童年的羅尉喬，拍攝時只有7歲。（劇照）

雖然小小年紀，但因為拍這部戲，喬喬也體會到視障人士除了看不到餐牌，生活上也會有麻煩，需要人照顧。戲中有一幕就講述喬喬與飾演父親的吳岱融，在街邊地攤擺賣，結果被拉上差館。「盲人做地攤小販，別人俾錢需要人幫手檢查。因為可能賣$15，但就只給你$10，呃了你的錢。」拍完戲，喬喬能感受到視障人士的難處。

性格古靈精怪常有窩心舉動

第一次拍戲，喬喬沒有太多的NG，吳岱融也讚她聰明可愛。「她其實都是做返自己，因為她一向古靈精怪，也喜歡畫畫。」

戲中一幕，講述小女孩欣欣見到天上的白雲，非常富有創意地說：「個舊雲好似條鯨魚，佢背脊有個大城堡。嘩，好多魚圍住佢游來游去，下面仲有好多水草飄下飄下。」這幾句對白變成戲中一幅經典的圖畫，而現實中，喬喬也是非常富有創意。

「有次晚上爸爸去陪哥哥瞓，喬喬也想爸爸陪，於是將隻唐老鴨公仔放在凳上，然後寫著：『I want you to 陪！』她沒有拉著爸爸強迫他陪伴，反而是用這種方式提示。」有時小朋友難免也會激怒媽媽：「佢激到我紮紮跳時，會寫返將紙仔，叫我『不要嬲啦！下次不會了』，很窩心亦有心思，或許女仔是這樣吧！」

▲ 擺地攤，喬喬一定覺得好好玩。（圖片：被訪者提供）

喬媽媽說，家中每一個人生日，喬喬也會用自己的私己錢買禮物。「有一年聖誕節，她買了一對耳環送給我，雖然品質麻麻，但她真的有思考過這對耳環適合我上班才買，另一對因為有心心，就覺得不適合了。」

盼女兒不自我中心關心他人

能教到這樣精乖伶俐的小孩，喬媽媽應該很高興。她自言不算是虎媽：「對小朋友一定要有要求，看她的能力給她一個目標，而且最緊要有禮貌。」

其實喬喬都好厲害，今年四年級的她，除了放學要做功課之餘，還會自動自覺用個半鐘做5份的中、英、數練習，如中、英閱讀理解、寫作、語文知識、數學等。聽她一口氣細數完，也覺不容易，喬媽媽也讚賞道：「她時間管理幾好，也好勤力。」

▲ 這張相片是煞科日拍攝的，喬喬還畫了一幅畫和寫上心意卡送給導演朱鳳嫻，也是《一路瞳行》的現實版主角。（圖片：被訪者提供）

喬喬父母都希望小朋友對自己想做的事情要堅持，不會輕易放棄。就好像喬喬吹小號已達5級程度，但也有氣餒的時候不想繼續，喬媽就會對喬喬說：「你學第二樣一樣有困難，一樣要經過這樣的過程。鼓勵完，她會聽，會盡能力！」

又如行山小朋友可能會覺得悶。「因為甚麼也沒有，我們會對他們說：『荒山野嶺，無樓梯走，要行埋落去啊！』」小人兒要行山2、3小時，真的是一種鍛練。

至於喬喬雖然年紀小，喬媽也讓她去執垃圾，她是這樣想的：「我希望他們不會自我中心，如果有能力的話就去幫人。疫情前，我們會去老人院做義工，和老人家傾偈、玩遊戲，我希望他們懂得關心周遭的人和事。」

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喬喬如何成為童星

話說喬喬小時候就多話，看電視見人做主持，自己也想做埋一份。於是愛女心切的喬媽就找模特兒公司，但主持就無得做，反而因此從5歲開始，就接拍了約8、9個廣告，如位元堂、美贊臣、利安環球物業，以及喬喬最深刻印象的迪士忌廣告。

「那時候是聖誕節，她讀緊幼稚園，拍了3日，最難忘是因為她睇show也睇了十多廿次。」喬媽解釋說。

▲ 喬媽說疫情期間，因無事可做，有訓練喬喬做家務，如洗碗、抹枱、掃地，所以其實喬喬也像戲中的欣欣，一樣是家裏的好幫手，而且也愛錫家人。（圖片：被訪者提供）

今天喬喬還想做主持，但長大後想繼續當演員又不是全對，原來她有3個選擇。「我想繼續演戲啊！但從小到大最想做就是去月球，因為無乜人去，想看看月球是怎樣的。但做太空人數學要好叻，如果欠丁丁，就做飛機師啦！揸完一次飛機，那三、四日的休息時間，就可以用來part-time拍戲。」原來她一切也計劃好了。

喬喬正在天神嘉諾撒學校讀小四，成績不算「標青」屬中游，但喬媽說喬喬常識最佳，有很多東西要背誦她也能夠應付。盼望喬喬繼續努力，一定能達成夢想。

記者：何小雲

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