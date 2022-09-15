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【起底被捕】46歲漢因金錢糾紛貼「起底」街招　被私隱專員公署拘捕

社會 18:23 2022/09/15

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46歲漢因金錢糾紛貼「起底」街招，被私隱專員公署拘捕。（資料圖片）

個人資料私隱專員公署今日（15日）在新界南拘捕一名46歲男子，他在大廈的外牆及周邊張貼街招，涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料。

私隱專員公署指，被捕人士曾受聘於受害人經營的公司十多年，除僱傭關係外，被捕人士與受害人之間另有商業合伙。及至2021年9月左右，被捕人士與受害人因金錢糾紛而終止合伙，被捕人士亦自此離開該公司。

自2022年7月起，有人多次在該公司所處大廈的外牆及周邊張貼街招，披露受害人的個人資料，包括受害人的中文姓名、照片、該公司的名稱，以及該公司的地址及電話號碼，並作出針對受害人的指控。
 
私隱專員公署指，被捕人士現正被扣留調查，並會繼續調查案件。
 
私隱專員公署提醒市民，「起底」屬嚴重罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬元及監禁5年。市民在披露他人的個人資料前，都要三思，以免觸犯法例。

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責任編輯：李榮忠

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