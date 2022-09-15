【禽流感】廣西南寧6歲女童染H5N6禽流感　現時情況嚴重

▲ 廣西南寧6歲女童染H5N6禽流感，現時情況嚴重。（資料圖片）

衞生署衞生防護中心今日（15日）正密切監察內地新增一宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案，並再次呼籲市民，不論在本地或外遊期間，應時刻保持個人、食物和環境衞生。

個案涉及一名居於廣西南寧的6歲女童，於發病前曾到過活禽市場及接觸來自市場的禽鳥。她於7月30日出現病徵，並於8月3日入院接受治療，現時情況嚴重。

自2014年至今，內地衞生當局通報共80宗人類感染甲型禽流感（H5N6）個案。

衞生防護中心發言人表示，所有新型甲型流感，包括H5N6，在香港均為法定須呈報傳染病。

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記者：黃穎津