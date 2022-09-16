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高官先後成為詐騙廣告「主角」　特首辦澄清籲市民提高警覺

政治 15:20 2022/09/16

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政府總部（資料圖片）

繼早前網上出現「陳茂波最新聲明令人震驚，香港市民不敢相信自己的耳朵。」的詐騙廣告，近日特首李家超亦遭偽冒，網上不時出現「特別報導：香港特別行政區第6任行政長官李家超今最新嘅投資令各專家無語，各大行無言」的詐騙廣告。

特首辦今日呼籲市民提高警覺，提防偽冒行政長官訪談的網上詐騙廣告。特首辦說，近日在一些網上新聞平台及社交媒體，發現載有行政長官姓名及新聞圖片的詐騙廣告及網頁，誘使使用者點擊而連接到可疑交易平台。

詐騙廣告。

「行政長官辦公室嚴正澄清，從未發出或授權任何相關廣告，行政長官亦從沒有進行有關廣告聲稱的所謂訪問，當中的內容全屬虛構。」

特首辦發言人呼籲市民，切勿透過該等廣告登入任何可疑網站或向不明來歷的網站提供個人資料。特首辦已將事件轉交警方跟進調查。

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撰文 : 傅流螢

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