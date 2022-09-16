實習生「擔大旗」　籌劃太古地產「白色聖誕市集」

踏入開學季，無論大中小學已經陸續開學。對於一眾大學生來說，其中一樣「大學必做的事」就是實習了！不要以為實習生每天只是做雜務，其實他們也可以「擔大旗」，盡情發揮才能和創意，為公司活動出一分力！

太古地產一直為香港年輕人提供不同機會發揮所長，自2019年起就成立「太古地產Placemaking Academy」（SPPA），每年均會招募出色的大學生參與計劃，為他們提供為期6個月的有薪實習機會，共同設計、策劃和執行公司年度社區節慶活動「白色聖誕市集」。實習結束後，公司更會為有潛質和表現傑出的畢業生，提供實際工作發展機會，盡展所長。

▲ 「太古地產Placemaking Academy」的實習生將會一同參與籌備公司年度社區節慶活動「白色聖誕市集」。

8位學員、300小時暑期實習 業界專家帶領13個大師班

SPPA計劃來到第四屆，太古地產今屆挑選了8位來自香港不同大學的大學生成為SPPA一員，在太古坊Blueprint共用工作社區展開實習生活。在今年6至8月，各位實習生已經完成達300小時的暑期實習培訓，經歷了13個大師班。大師班的導師會教授實習生有關社區營造、活動策劃、可持續發展等課題，實習生亦會分享策劃市集的構思，讓一眾導師給予意見，令整個活動盡善盡美。

Iris就是第一屆SPPA計劃的其中一位實習生，今年她就以公司員工兼師姐身份，帶領一眾新學員籌備今年的白色聖誕市集。「作為過來人的身份，我除了會領導他們一起籌劃市集之外，我亦會分享過去經驗，與大家一起解決困難。」Iris續指，SPPA會為表現出色的學員提供各種工作機會，四屆的畢業生亦可藉著這個平台互相交流。

▲ Iris（左）是第一屆SPPA計劃的實習生，更因為表現突出而加入太古地產，繼續傳承經驗。

包辦年末白色聖誕市集 展現創意先行的實習經驗

來自香港城市大學工商管理學系的Calvin就是今屆SPPA的其中一位實習生，他分享：「SPPA與傳統實習有很大分別，雖然計劃對實習生要求很高，但太古地產給了我們不同的資源，鼓勵我們將創意想法實踐。」Calvin更笑言，在實習期間每天都要向不同部門滙報進度，不斷磨練自己滙報和溝通的技巧，現在面對鏡頭說話亦變得愈來愈自然輕鬆。

▲ Calvin笑言實習期間最能磨練他的滙報和溝通的技巧，面對鏡頭亦毫不緊張。

在剛過去的8月，8位SPPA實習生就向一眾業界專家和公司管理層作中期滙報，介紹白色聖誕市集的設計理念和提案，展示兩個月以來的實習成果。今年更會慶祝太古地產50周年這個特別日子，實習生們訪問了公司不同部門的同事、公司附近的商戶和街坊，收集更多意見從中得到啟發，希望發揮50周年主題「Original. Always.」的創新精神。

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邁向零廢是白色聖誕市集的目標之一，亦是一大難題。來自香港科技大學修讀環境管理及科技的Alice表示：「公司非常重視可持續發展，去年市集更達到90%或以上的物料重用或回收率，故今年要繼續提升回收重用率挑戰很大。所以我們為今年市集構想出多個減廢策略，例如以回收布料升級再造成聖誕花，佈置整個聖誕市集。這些聖誕花在市集結束後，仍然可以重用或轉贈。」團隊更提出向同事派發可食用餐具，進一步推動減廢和「走塑」理念。

▲ 為貫徹太古地產的可持續發展理念，Alice和團隊提議以回收布料升級再造成聖誕花，佈置整個聖誕市集。

另一位實習生、就讀香港城市大學翻譯及語言學系的Nokman指：「有機會將我們天馬行空的構思實現出來，可以親手籌備這個大型活動，真的非常有成功感！我們很期待看到大家努力成真的那一刻，在12月為社區帶來一個不一樣的白色聖誕市集。

▲ Nokman表示能夠實現構思，親手籌備大型活動，非常有成功感。

(特約)