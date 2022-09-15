【調查結果】近5成小學生欠自制能力每日打機　初研團隊倡增教學支援

▲ 香港初等教育研究學會今日公布最新 「香港學校媒體、資訊及數碼素養調 查」結果,團隊表示欣賞並支持教育 局將「培養學生媒體和資訊素養」納 入《小學教育課程指引》的七大課程重點之一。

網絡及社交媒體盛行,衍生出沉迷上網、資訊失實、網絡欺凌等連串問題。加上疫情下學生使用數碼設備自主學習的情況大幅增加,提升新一代的資訊素養刻不容緩。香港初等教育研究學會(簡稱初研)今日(15日)公布「香港學校媒體、資訊及數碼素養調查」結果，發現約4成受訪學生不能自制使用數碼裝置的時間，在沒有網絡的環境下更會感到失落。團隊欣賞並支持教育局將「培養學生媒體和資訊素養」納入《小學教育課程指引》的七大課程重點之一。

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初研主席陳瑞良校長表示:「現已踏入元宇宙時代，同工也應把握時機在基礎教育課程中加入媒體素養元素。」團隊提倡搭建交流平台，為教師及家長提供專業支援，促進家校合作。

是次調查經香港初等教育研究學會執委會通過主辦、由香港教育大學霍秉坤博士、江浩民博士以及胡少偉博士聯合主持。於今年6 至7月期間向全港591間小學進行教師問卷調查，以了解香港小學教師對媒體、資訊及數碼素養的理念和教學實踐；同時，亦抽取6間小學進行深入研究，以問卷方式調查家長及學生對媒體、資訊及數碼素養的行為、感知和態度。

▲ 樊永業老師表示可從學生的平日表現及行為評估資訊素養教學成效。

數據反映學生欠缺自制能力

調查發現逾五成(56%)受訪學生早於6歲或以下便接觸數碼裝置，亦有逾四成(47.1%)學生在6歲或之前便首次使用互聯網，故媒體資訊素養教育宜盡早開始。令人憂慮的是，近五成(47.2%)的受訪學生每日或幾乎每日使用數碼裝置作電玩遊戲，逾四成(41.6%)使用數碼裝置觀看或下載在線視頻、電視節目或電影。

然而，卻有四成半的受訪學生在使用數碼裝置時未能按預期時間停下來，而且逾三成(37.8%)人在沒有連線的環境中會感到失落。首席研究員江浩民博士表示：「數據反映學生欠缺自制能力，甚至可能影響身心靈健康。學校在設計課程時應多加留意。」

另外，在保護個人私隱和辨別資訊真偽方面，亦存在教學落差。例如，學生表示學校(90.1%)及家長(87.1%)有教導保護私隱的知識，但卻有三成多(35.1%)學生同意網頁持有人有權收集所有個人資訊。同樣地,儘管八成以上學生表示家校有教導分辨真假訊息，惟只有不足五成(45.8%)學生表示經常留意社交媒體中的新聞資訊的來源。數據反映在資訊素養教與學中存在痛點。然而在家校合作下痛點可被克服。

保良局雨川小學譚秀媛老師表示，學校留意到學生在家使用媒體的行為與在校時有出入：「學校沒有沉溺網絡的學生,但家長們卻有沉溺網絡的子女。」學校因而要調整教學方向，著重家校合作。學生彭梓晉原本愛與同學玩電玩,在教師教導以及家長輔導下，漸漸發掘到其他興趣並找到滿足感，慢慢減少電玩時間。家長彭太：「學校一直有教導我們管教與溝通並重，也可讓孩子訂立時間表。溝通過後孩子也很自覺，我不需要用鎖機等方法去控制他。」

▲ 佛教慈敬學校校長范秀琪認為對家長而言媒體資訊素養是很新的概念，一次性的講座與工作坊培訓遠遠不夠宜深入、長遠地開展家長教育。

應及早進行資訊素養教育

佛教慈敬學校則循全校多方參與的方向來推動資訊素養教育。該校樊永業老師坦言要評估教學成效相對困難：「並非給學生一份工作紙便可以，我們應透過平日觀察,如學生間會否有網絡欺凌出現？在專題研習中，學生是否真能將分辨資訊真假的技巧，如留意資訊出處等應用出來，來評估資訊素養教學成效。」

儘管業界及家長已率先推動媒體資訊素養教育，惟相關專業支援仍然不足。保良局雨川小學校長蔡曼筠指孩子很小便接觸數碼設備，這些裝置更猶如「電子奶嘴」，應及早進行資訊素養教育。加上疫下學生使用數碼裝置時間大增，逾九成受訪教師及家長都同意增加相關培訓，以助學童建立良好的媒體使用習慣、健康地使用數碼設備自我學習。

首席研究員胡少偉博士指：「不希望政府推出指引後，便以為完成工作。若真想做好資訊素養教育，他們也應加大力度和業界合作。」項目團隊建議政府委託大專院校及政策研究機構，為全港中小學校作全面調查，作為長遠推動政策發展及落實的基礎。

首席研究員霍秉坤博士則提出政府宜有系統地加強教師專業培訓，搭建交流平台並推行種籽計劃等。另外，資源上如優質教育基金等，應盡量放寬申請並爭取資源恆常化，甚至推動商校合作，以便學校開發課程。

教導正確價值觀

佛教慈敬學校校長范秀琪認為對家長而言，媒體資訊素養是很新的概念，一次性的講座與工作坊培訓遠遠不夠，宜深入、長遠、有深度地開展家長教育。項目團隊亦認為不同持分者，包括傳媒、社福機構、網絡媒體的提供者等，對學生都有其社會責任。例如,調查發現學生非常喜歡玩網絡遊戲，那麼遊戲開發商在程式設計、規則訂立、私隱保障等各方面都要盡其道德責任，減少網絡欺凌、網絡騙案等不良行為和意識的發生。這樣學生才有良好的品格和行為，並使他們的正確的價值觀能夠在線上線下均可適用，貫徹如一。

對於學生若過分沉迷於沉迷上網或線上遊戲，家長應否作出鎖機及斷網等行為？佛教慈敬學校樊永業老師表示親子間應該多點溝通，例如一起製定時間表。而保良局雨川小學校長蔡曼筠強調從教育出發，鎖機已經去到最後地步，在此之前學校應該給家長一些建議，去教育小朋友。

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記者:陳麗薇