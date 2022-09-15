【調查結果】近5成小學生欠自制能力每日打機 初研團隊倡增教學支援
網絡及社交媒體盛行,衍生出沉迷上網、資訊失實、網絡欺凌等連串問題。加上疫情下學生使用數碼設備自主學習的情況大幅增加,提升新一代的資訊素養刻不容緩。香港初等教育研究學會(簡稱初研)今日(15日)公布「香港學校媒體、資訊及數碼素養調查」結果，發現約4成受訪學生不能自制使用數碼裝置的時間，在沒有網絡的環境下更會感到失落。團隊欣賞並支持教育局將「培養學生媒體和資訊素養」納入《小學教育課程指引》的七大課程重點之一。
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初研主席陳瑞良校長表示:「現已踏入元宇宙時代，同工也應把握時機在基礎教育課程中加入媒體素養元素。」團隊提倡搭建交流平台，為教師及家長提供專業支援，促進家校合作。
是次調查經香港初等教育研究學會執委會通過主辦、由香港教育大學霍秉坤博士、江浩民博士以及胡少偉博士聯合主持。於今年6 至7月期間向全港591間小學進行教師問卷調查，以了解香港小學教師對媒體、資訊及數碼素養的理念和教學實踐；同時，亦抽取6間小學進行深入研究，以問卷方式調查家長及學生對媒體、資訊及數碼素養的行為、感知和態度。
數據反映學生欠缺自制能力
調查發現逾五成(56%)受訪學生早於6歲或以下便接觸數碼裝置，亦有逾四成(47.1%)學生在6歲或之前便首次使用互聯網，故媒體資訊素養教育宜盡早開始。令人憂慮的是，近五成(47.2%)的受訪學生每日或幾乎每日使用數碼裝置作電玩遊戲，逾四成(41.6%)使用數碼裝置觀看或下載在線視頻、電視節目或電影。
然而，卻有四成半的受訪學生在使用數碼裝置時未能按預期時間停下來，而且逾三成(37.8%)人在沒有連線的環境中會感到失落。首席研究員江浩民博士表示：「數據反映學生欠缺自制能力，甚至可能影響身心靈健康。學校在設計課程時應多加留意。」
另外，在保護個人私隱和辨別資訊真偽方面，亦存在教學落差。例如，學生表示學校(90.1%)及家長(87.1%)有教導保護私隱的知識，但卻有三成多(35.1%)學生同意網頁持有人有權收集所有個人資訊。同樣地,儘管八成以上學生表示家校有教導分辨真假訊息，惟只有不足五成(45.8%)學生表示經常留意社交媒體中的新聞資訊的來源。數據反映在資訊素養教與學中存在痛點。然而在家校合作下痛點可被克服。
保良局雨川小學譚秀媛老師表示，學校留意到學生在家使用媒體的行為與在校時有出入：「學校沒有沉溺網絡的學生,但家長們卻有沉溺網絡的子女。」學校因而要調整教學方向，著重家校合作。學生彭梓晉原本愛與同學玩電玩,在教師教導以及家長輔導下，漸漸發掘到其他興趣並找到滿足感，慢慢減少電玩時間。家長彭太：「學校一直有教導我們管教與溝通並重，也可讓孩子訂立時間表。溝通過後孩子也很自覺，我不需要用鎖機等方法去控制他。」
應及早進行資訊素養教育
佛教慈敬學校則循全校多方參與的方向來推動資訊素養教育。該校樊永業老師坦言要評估教學成效相對困難：「並非給學生一份工作紙便可以，我們應透過平日觀察,如學生間會否有網絡欺凌出現？在專題研習中，學生是否真能將分辨資訊真假的技巧，如留意資訊出處等應用出來，來評估資訊素養教學成效。」
儘管業界及家長已率先推動媒體資訊素養教育，惟相關專業支援仍然不足。保良局雨川小學校長蔡曼筠指孩子很小便接觸數碼設備，這些裝置更猶如「電子奶嘴」，應及早進行資訊素養教育。加上疫下學生使用數碼裝置時間大增，逾九成受訪教師及家長都同意增加相關培訓，以助學童建立良好的媒體使用習慣、健康地使用數碼設備自我學習。
首席研究員胡少偉博士指：「不希望政府推出指引後，便以為完成工作。若真想做好資訊素養教育，他們也應加大力度和業界合作。」項目團隊建議政府委託大專院校及政策研究機構，為全港中小學校作全面調查，作為長遠推動政策發展及落實的基礎。
首席研究員霍秉坤博士則提出政府宜有系統地加強教師專業培訓，搭建交流平台並推行種籽計劃等。另外，資源上如優質教育基金等，應盡量放寬申請並爭取資源恆常化，甚至推動商校合作，以便學校開發課程。
教導正確價值觀
佛教慈敬學校校長范秀琪認為對家長而言，媒體資訊素養是很新的概念，一次性的講座與工作坊培訓遠遠不夠，宜深入、長遠、有深度地開展家長教育。項目團隊亦認為不同持分者，包括傳媒、社福機構、網絡媒體的提供者等，對學生都有其社會責任。例如,調查發現學生非常喜歡玩網絡遊戲，那麼遊戲開發商在程式設計、規則訂立、私隱保障等各方面都要盡其道德責任，減少網絡欺凌、網絡騙案等不良行為和意識的發生。這樣學生才有良好的品格和行為，並使他們的正確的價值觀能夠在線上線下均可適用，貫徹如一。
對於學生若過分沉迷於沉迷上網或線上遊戲，家長應否作出鎖機及斷網等行為？佛教慈敬學校樊永業老師表示親子間應該多點溝通，例如一起製定時間表。而保良局雨川小學校長蔡曼筠強調從教育出發，鎖機已經去到最後地步，在此之前學校應該給家長一些建議，去教育小朋友。
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記者:陳麗薇