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【香港小姐2022】港姐50周年紅館舉行總決賽　特首夫人李林麗嬋任評判選冠軍

娛樂 19:10 2022/09/15

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特首李家超夫人李林麗嬋任《2022年度香港小姐競選》評判。

《2022年度香港小姐競選》將在9月25日在舉行總決賽，19位佳麗爭后冠。今年是港姐50周年，TVB亦隆重其事在紅館舉行總決賽，是TVB事隔12年再在紅館舉行港姐賽事。

《2022年度香港小姐競選》19位佳麗。

除場地外，評判亦非常具份量，當中包括行政會議成員梁高美懿、莎莎國際控股主席兼行政總裁郭少明、BBS太平紳士孫大倫博士和前立法會議員石禮謙，此外更有特首李家超夫人李林麗嬋，都是政商界舉足輕重人物，屆時將由他們選出冠軍人馬。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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