【香港小姐2022】港姐50周年紅館舉行總決賽 特首夫人李林麗嬋任評判選冠軍 娛樂 19:10 2022/09/15 分享： 分享： 熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 ▲ 特首李家超夫人李林麗嬋任《2022年度香港小姐競選》評判。 《2022年度香港小姐競選》將在9月25日在舉行總決賽，19位佳麗爭后冠。今年是港姐50周年，TVB亦隆重其事在紅館舉行總決賽，是TVB事隔12年再在紅館舉行港姐賽事。 ▲ 《2022年度香港小姐競選》19位佳麗。 除場地外，評判亦非常具份量，當中包括行政會議成員梁高美懿、莎莎國際控股主席兼行政總裁郭少明、BBS太平紳士孫大倫博士和前立法會議員石禮謙，此外更有特首李家超夫人李林麗嬋，都是政商界舉足輕重人物，屆時將由他們選出冠軍人馬。 最新影片推介： 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車 Naomi感謝母親：我一直在想你 11:46 2022/09/05 【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車 Naomi感謝母親：我一直在想你 【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福 Lisa靠3大方法成功減肥 14:26 2022/08/30 【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福 Lisa靠3大方法成功減肥 【香港小姐2022】港姐取消準決賽 紅館一次過舉行決賽選出三甲 16:47 2022/08/31 【香港小姐2022】港姐取消準決賽 紅館一次過舉行決賽選出三甲 你可能感興趣 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 17:57 2022/09/12 【香港小姐】關楓馨努力裝備自己 Fabi盼觀眾認識她：不只是關禮傑女兒 【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車 Naomi感謝母親：我一直在想你 11:46 2022/09/05 【香港小姐2022】候選佳麗張可欣生日獲父母贈跑車 Naomi感謝母親：我一直在想你 【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福 Lisa靠3大方法成功減肥 14:26 2022/08/30 【香港小姐】謝嘉怡遊泰國大享口福 Lisa靠3大方法成功減肥 娛樂人物職業 香港小姐 李家超 林麗嬋