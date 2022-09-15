【珍惜眼前】3子女患罕見眼疾將變盲人　全家環遊世界盼失明前留美麗畫面

▲ 加拿大一家六口開展環遊世界，希望3子女在失明前看盡美麗事。

如果預知孩子將會視力全失，相信很多爸媽都難以接受。加拿大有爸媽育4孩，當中3孩患上罕見眼疾，視力日漸衰退，預計30歲之時將會視力全失成為盲人。惡耗無法改變，爸媽決定全家環遊世界，趁孩子在看得見時，看盡所有風光，體驗各地文化，在失明前將最美麗畫面烙印在腦海中。

綜合外媒報道，加拿大夫妻Edith Lemay與Sebastien Pelletier育有4孩，當中3名孩子患有遺傳性的視網膜色素病變，分別是12歲大女Mia、7歲三仔Colin和5歲細仔Laurent，只有9歲仔Leo視力是正常。

▲ Sebastien Pelletier一家六口今年3月開始環遊世界之旅。（IG圖片）

4子女中有3人患眼疾

首先發現有視力問題是大女兒Mia，她於2018年被診斷患有視網膜色素病變，一年後，弟弟Colin及Laurent也確診患有相同眼疾。視網膜色素病變屬罕見遺傳疾病，隱性並可能隔幾代才會出現在家庭成員身上，患者的眼睛對光敏感，隨著時間視力下降，嚴重甚至失明，目前沒有根治的方法。

媽媽Edith得知目前世界上還沒有方法可以治療這種病症，預估孩子們很有可能30歲中年以後就會失明，有關消息讓他們一家心碎，不過很快他們接受了患病的事實，珍惜看得見的每一天。

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帶孩子環遊世界看盡美麗事

Mia的醫生鼓勵他們一家趁Mia永遠失去視力前，嘗試讓她留下視覺記憶，爸媽化悲傷為動力，計劃帶孩子環遊世界一年。受疫情影響，原訂2020年的環遊世界之旅延遲了，而開始大長征之前，他們一家在去年７月先從自己家鄉本地遊，在加拿大東部旅行。

今年3月下旬，一家六口正式開展為期一年的環遊世界之旅，他們由非洲開始，之後去土耳其、蒙古、印尼等，他們將經歷在社交平台分享，從相片可見，他們上天下海，游走沙漠、田野森林之間，又近距離接觸斑馬、長頸鹿、犀牛、駝鳥等動物，看盡絕美的自然風光、古跡建築，與當地人交流，小朋友樂在其中。

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完成35天蒙古之旅

Facebook及IG的最新帖文是8月31日，他們一家剛完成了35天的蒙古之旅，他們入住了蒙古包，體驗大漠旅居的生活。他們有感在陌生人家中能安全和舒適生活不是必然，尤其在偏遠的地方，是次旅程能遇到很多好人感難忘。

爸媽努力讓孩子看不同東西，擁有不可思議的經歷。一家人預計明年3月回加拿大，藉是次旅行讓大家活在當下，同時不會失去希望，媽媽表示期待醫學發展有突破，盼望日後會出現能治癒子女眼疾的方法。

▲ 累積了很多美麗的回憶。（IG圖片）

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責任編輯：顏紫燕