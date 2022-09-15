【違約索償】指發展公司違約簽立換地文件　沙螺洞兩村民入稟要求賠償

▲ 兩名沙螺洞村民日前入稟高院要求賠償。資料圖片

列入12個優先保育地點的沙螺洞，政府早前與沙螺洞發展有限公司達成非原址換地共識，並正式簽立文件，完成換地程序。兩名村民日前入稟高等法院，指發展公司涉違反1979年簽立之協議，未有履行承諾，以及沒有諮詢村民，要求就損失索償。



申請人張始文及張偉強；答辯人沙螺洞發展有限公司。



申請人於自行撰寫的入稟狀指出，答辯人於1979年透過大埔鄉事委員會通知沙螺洞張李兩村村長，表示有意向徵收士地及房屋發展為高爾夫球場，村長及多名代表與答辯人簽立發展沙螺洞協議書，村民將屋契及農地轉予答辯人名下，並承諾重建已轉名的160間村屋作補償。



申請人續指，由於高爾夫球會項目遭環保團體反對，答辯人向政府建議日式骨灰龕項目亦被否決，最終於2013年答辯人未獲村民同意或授權下，將村民的土地向政府提出與大埔船灣堆填區換地，至2022年7月18日政府與答辯人簽立文件，正式完成換地程序。



入稟狀指，有關高球及骨灰龕項目已不獲政府批准，答辯人未經諮詢村民下，將村民出讓士地改為與政府換地條件，因1979年協議訂明是原村發展，村民才將土地出讓，亦沒有條文納入把出讓士地與政府換地在内，因此村民仍受到1979年尚未完成的合約條款保障，質疑答辯人違反合約協議承諾，故要求就損失索償。

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記者：林育慧