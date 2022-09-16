【校長專欄】學生寫教師節心意卡訴謝意　泰伯紀念學校校長︰令老師心融化的一番話

▲ 吳氏宗親總會泰伯紀念學校的學生寫教師節心意卡給老師，以表達謝意。

每年教師節都在九月十日，而今年的教師節卻在中秋節正日！記得去年九月，我初次帶同各幼稚園畢業生，與兩位副校長探訪馬鞍山各幼稚園。事後得到家長們、教師們及校董們一致好評，學生帶著榮耀感與成就感，回到自己的幼稚園母校，他們學會了感恩，同時也再一次拉近已相隔久遠的師生關係。去年我已和自己說，今年我需要讓每一位學生，也體驗敬師的過程。因此今年的教師節，在一班老師細心安排下完成。

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每一位同學幾天前早已為他「心儀」的老師準備一張心意卡。若同學想的話，也可以預備一份小禮物，更重要的是，他們要對老師說的一番話。

「潘老師，多謝你去年教我中文，令我的中文在短時間內進步了不少。」「姚主任在那裡？ 我想找她。」轉瞬間，學校各樓層變得熱鬧起來，因為學生們需要去尋找他們要致敬的老師。

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整個活動，我當然要去了解同學們、老師們的感受。我在樓梯間巧遇兩位已送了心意卡給老師的女同學，我不經意地問問她們「心儀」老師是誰。言談間甲同學忘記了對老師的答謝說話，乙同學卻說︰「我也只說了聲謝謝罷了。」高要求的我，不其然地叫她們再次返回那班房，為老師再說出一番話。

一番話重要嗎？ 絕對絕對的重要，這也是會令老師的心融化的一番話。我也是被幾位學生，一番非常令我感動的話融化了，「多謝侯校長，你在我三四年級時教我英文，你是我心目中最好的英文老師。」聽了這番話我雙眼也通紅了，沒甚麼可以比這些同學腦海的片段重要，一點都沒有。

在此，我要感謝安排是次活動的老師、姑娘，也非常多謝我們的老師，他們在無私的奉獻下，令到自己的生命一直影響無數的小生命。

祝教師節快樂！

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