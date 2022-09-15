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【施政報告】郭偉强倡推「新居屋」容許情侶拍拖時申請　憑結婚證入住

政治 19:44 2022/09/15

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工聯會今日約見特首李家超，就施政報告提交建議書後見記者。（胡偉明攝）

工聯會今日約見特首李家超，就施政報告提交建議書。工聯會會長吳秋北建議，精簡土地發展機制多管齊下覓地建屋，例如填海、研究發展郊野公園邊陲用地等，並訂立2035年告別劏房路線圖。

立法會議員郭偉强提出，參考新加坡「組屋」做法，盡快推出「新居屋」，禁止業主轉售，只能賣給政府。他建議，年輕家庭優先，拍拖時已可以申請，入伙前要完成結婚程序。他又認為，應向居屋抽籤未能中籤家庭，提供額外抽籤號碼。

另一議員梁子穎表示，工聯會就公務員權益提出15項要求，包括建議參考教師公積金制度，設5%保障回報，解決退休保障不足問題，以穩定公務員隊伍，提供士氣。曾任數學老師的他認為，本港科學教育有所不足，建議科學在小學獨立成科，並重新規劃課程。

工聯會理事長黃國則指，本港要融入大灣區，應重視社會民融合，建議參考澳門做法，容許用本港醫療券購買內地醫保等。他又提到，部分行業有請人難問題，但薪酬待遇不及疫情前，建議改善包括安老行業等的薪酬待遇和工作環境。

立法會議員陳穎欣則建議，為青年人減輕學債，透過政府空置設施協助他們創業；同時加強愛國教育，向學生派發高鐵票，增加他們往返內地機會。另一議員鄧家彪則建議，政府應改革扶貧策略，優先協助劏房戶脫貧，又建議設立專隊主動找出有需要人士。

另外，立法會議員陸頌雄認為，在2019年「黑暴」後，區議會運作並不健康，建議改革地區行政體系，並整合「地區三會」，即分區會、滅罪會和防火會等，日後亦應增加地區主導行動撥款額。

吳秋北回應提問時補充，區議會在2019年後已「失能、失效」，對日後地區行政組織的產生辦法，持開放態度。至於通關方面，他認為政府要有清晰路線圖，同時要加強推廣接種疫苗。

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記者：胡偉明

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