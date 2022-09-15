【張正甫追思會】蕭芳芳憶昔日情不禁落淚　芳芳姐稱亡夫：一生快樂有意義

蕭芳芳丈夫張正甫在今年5月確診患胰臟癌，到8月11日凌晨在睡夢中逝世，享年83歲。張正甫追思會在在今日（9月15日）於深水灣香港鄉村俱樂部舉行。

據悉張正甫的喪禮早在上月已低調舉行，並完成遺體火化儀式，而今次的追思會以私人聚會形式進行，並無任何宗教儀式。會上布置由曾獲香港電影金像獎最佳美術指導的雷楚雄負責，以花和白鴿為主題，場內放置包括衣服、網球拍、書籍等數十件張正甫生前所用物品，均由蕭芳芳三母女挑選。

現場播出由張正甫兩名愛女凱琹及雅琹親自製作、片長約5分鐘的短片《親愛的爸爸》。同時，放置包括衣服、字畫、網球拍、書籍等數十件張正甫生前所用物品，均由蕭芳芳三母女挑選，並邀5位來自不同界別的張正甫好友及家人，分享和張正甫生前點滴。

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一生快樂有意義

芳芳做心心手勢以示對亡夫的愛意，可是在台上致詞時不落淚，邊拭淚邊說：「我好感激大家嚟，我頭先見到『七公主』其中四位公主，我都唔敢對住佢哋，因為我會喊，我見到張艾嘉又係（會喊）。」

她表示，丈夫為人不拘小節：「半年前佢同我講，一生非常快樂同有意義，就係因為佢咁講，所以今日呢個唔係沉重嘅追思會，而係慶賀佢一生嘅聚會。」芳芳姐表示，相信現在於天堂的丈夫回望人間，見到這麼多人愛他，一定會開懷地笑。

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