【學生流失】教育局今數人頭月底通知須否削減資源　學界盼當局保學校照顧不同需要學生

▲ 教育局今日（15日）點算中小學新學年實際在學學生人數。（資料圖片）

本報早前統計全港有37間小學只開1班小一，其中17校小一班數更是「2變1」。教育局今日（15日）點算中小學新學年實際在學學生人數（俗稱「數人頭」），教育局局長蔡若蓮表示，整理數據後會再跟學界按實際情況調整策略，盼以「軟著陸」方式應對學齡人口結構性下降。有小學校長盼當局能夠保留學校，將來照顧不同需要的同學。

教育局每年9月都會「數人頭」，教育局表示，今日透過電子系統收集公營學校學生資料，以點算實際在學人數，同時亦到個別學校進行實地點算，在核實學校提交資料後，教育局會於9月底向相關學校發通知信，屆時個別學校或會因實際在學人數的情況，而須調整班級結構及教職員編制。教育局稱理解跨境學生或因疫情緣故暫時未能到港上課，如學生透過網課與其他在港同學一起上課，在點算日當天會視為實際在學學生。

佛教黃焯菴小學新學年小一班數亦「2變1」，校長何倩儀表示，今年小一入學收表量達足夠開2班的24人，但校方上訴後也只獲准開1班小一。隨著明年小一入學將於月底接受申請，在移民潮衝擊收生下，部分升學專家也建議家長選校更進取，何倩儀估計不少學校也會更積極對外介紹學校特色，好讓家長更了解校園設施、關愛特色等，以助慎重考慮選校。

鴨脷洲街坊學校校長布惠芳指其學校規模小，以往只開2班小一，去年9月減至1班，新學年收表量稍為多過去年，但仍未達2班開班綫，料受移民潮的音樂椅效應影響，雖然今日「數人頭」學生人數穩定，但區內校長會希望局方能讓有家長需求的學校保留實力，將來照顧不同需要的同學。

教育局回應時重申，面對學生人口結構性下跌問題，會繼續與學界共商，研究鞏固及整合學校資源的辦法，並鼓勵業界及早作出規劃，務求採取多管齊下的措施，以「軟著陸」為目標，穩定教學環境，保持教學質素。局方指，如小學在2022/23學年因收生不足而需下調班級數目及出現超額教師，會以每班23人作為計算小一至小四核準班數準則，此準則會隨該屆別學生逐年推展至小六；本學年小五至小六則以每班25人作為準則；中學則會以每班25人作為計算中一核准班數準則。局方形容現時中小學開班準則已「十分寬鬆」，倘再放寬將不利教學，亦有違慎用公帑原則。

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記者：馮琪雅