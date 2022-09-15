特首夫人林麗嬋任港姐評判　夥前議員、行會成員選美貌與智慧代表

▲ TVB官方YouTube頻道上載港姐宣傳片，特首夫人林麗嬋是以公益金會長的身份，擔任今屆港姐決賽其中一名評判。（TVB Youtube截圖）

自李家超上任兩個月以來，其太太林麗嬋一直表現低調，但公眾很快便有機會對她有更多認識，事關她將於《2022香港小姐競選》決賽擔任評判！

根據TVB官方YouTube頻道上載港姐宣傳片，特首夫人林麗嬋是以公益金會長的身份，擔任今屆決賽評判之一。同屬評判團成員的，還有前立法會議員石禮謙、現任行政會議成員梁高美懿，以及公益金另外兩位名譽副會長郭少明及孫大倫。

李家超今年5月當選特首，曾指會讓太太自己選擇，會否出任公職。他當時指，太太要照顧家庭及自己身體，故衷心感謝她一直支持，又強調不希望太公開太太的生活。

另外，林麗嬋數年前，與國際婦女會主席彭徐美雲、數名紀律部隊首長夫人，包括前廉政專員白韞六太太傅燕紅、懲教署前署長單日堅太太黃嘉敏、消防處前處長盧振雄太太黎碧煥，組成女團「Singing Girl」，不時出席慈善演唱活動，獻唱中西流行金曲，相信她有能力選出美貌與智慧的代表。

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