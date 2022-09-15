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【社會共融】殘疾人士描繪歷史建築　得獎作品及入圍作品明起展出

社會 20:12 2022/09/15

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「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽今日舉行頒獎典禮。（政府新聞處）

古物古蹟辦事處主辦的「畫無界．融無限」無障古蹟畫賽今日（15日）舉行頒獎典禮。比賽旨在鼓勵殘疾人士發揮創意，以畫作帶出欣賞歷史建築的新角度，同時提升市民對歷史建築的認識和興趣，並促進社會共融。

發展局局長甯漢豪致辭時表示，舉辦這個畫賽是一項新嘗試，藉着古蹟和繪畫藝術，實踐社會共融的理念。古蹟辦日後將繼續以不同形式將文物保育、藝術和社會各階層結合起來。

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比賽以前九龍英童學校、香港天文台、前九廣鐵路鐘樓和香港文物探知館為指定題材。參賽的130幅作品以各具風格的筆觸，描繪其中一幢歷史建築，展現其獨特風貌。為協助參賽者掌握這些歷史建築的資訊，以及提起市民對文物古蹟的興趣，古蹟辦利用短片在比賽網頁推出網上導賞，重點介紹這四幢建築的歷史和建築特色。

評審之一的古物諮詢委員會主席蘇彰德表示，每一幅畫作的意念、構圖和層次均各具特色，水準極高，帶領評審重新欣賞四幢歷史建築的特色和周邊的城市風貌。

除由評審團以創意特色、意念表達及藝術技巧為準則，選出冠、亞、季軍外，比賽設有公眾投票，由接近2 800名市民選出五幅「網上我最喜愛畫作」。得獎名單及作品已上載至比賽網頁

得獎作品及入圍作品將於明日（16日）至11月16日在香港文物探知館展出，市民可免費入場觀賞。

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記者：黃穎津

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