【孝道禮爭議】福建附小借場辦孝道講座　退休校長撐孝道禮：網民批評前要多思考

▲ 本身有兩個孫子於福附小就讀的退休校長梁紀昌出席。（陳國峰攝）

福建中學附屬學校於本年度開學日設「孝道禮」，安排學生向父母下跪奉茶、按摩及剪指甲等環節，引起網民熱議。仁愛校長會今（15）主辦有關「孝道」的座談會，該會榮譽會長、退休校長梁紀昌表示，支持該校教導孝道，又認為學習「孝順」有助培養學生品德。他認為，部分網民在不清楚事件來龍去脈下作出批評，希望教育界不要因網絡攻擊而不再推行孝道教育。

仁愛校長會今獲福附小借出場地舉行座談會，20多位校長出席，討論「孝道」如何盛載中華傳統文化。本身有兩個孫子於該校就讀的梁紀昌主動提到近日引起熱議的孝道禮，他認為事件中網民提出不同意見是好事，不過他亦批評，部分網民作出批評前未有深思熟慮：

點都先批評咗你、唔理內容。希望各位朋友多思考，學校點解要推行孝道 及推行內容係咩，先再去發表評論；唔係得個鬧字，要批判性思考，多方面多角度考慮。

面對質疑聲音，梁紀昌說，學校教導學生做人的道理，會影響其一生的品德及成就，因此讓學生明白孝順的道理十分重要。他形容，有孝心是懂得「知恩、感恩、報恩；自然會識得尊重人、做嘢會有責任感。」他希望，教育界人士不要因為擔心網絡言語攻擊，而不敢推行孝道等品德文化教育。

對於學校安排開學禮上各種儀式，梁紀昌說，學生除了透過閱讀、聆聽外，還要透過反覆實踐及重溫去加深印象。他不認為是「勞化教育」，指出道德教育是要先灌輸學生有關學習的作用再作深化。

福附小校長徐區懿華於座談會開場時說，業界一向有做關於「孝道」的知識傳授，認為不時重新討論及檢視是好事。

▲ 福附小校長徐區懿華在座談會表示，不時重新討論及檢視「孝道」的知識傳授是好事。（陳國峰攝）

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記者：黃悅晴