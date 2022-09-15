【一生幸福】黎明唱盡婚姻之道　王丹妮羅孝勇首度夫妻檔拍MV

▲ 黎明新歌《一生幸福》。

黎明（Leon）新歌以《一生幸褔》為主題，祝願為另一半遮風擋雨、患難與共、餘下半生的光陰，幸褔一生。《一生幸福》MV 請來恩愛夫妻王丹妮、羅孝勇擔任主角，二人穿上白色婚紗禮服，卻在廚房、浴室裏發生連串災難式意外，令二人手忙腳亂，最後大家一同面對困難！

新婚一年多的王丹妮與羅孝勇，首度合作拍攝MV，羅孝勇自言第一次與太太合作，心情既開心緊張又興奮。

▲ 夫妻合作。

王丹妮則說：「MV內容好貼地，亦好貼近我哋生活，我哋新婚的1、2年，兩公婆點樣相處，遇到問題時點去解決，都喺MV中有講到。」

羅孝勇覺得MV的情節比較誇張。王丹妮笑說：「係呀！要澄清吓先，MV放大好多倍，希望達到個視覺效果，其實拍攝過程好有趣，好好玩。」

▲ 穿上婚紗。

羅孝勇說：「我係比較慢熱嘅人，所以開始還在捉摸點樣誇張演繹，當回放片段覺得自己太收歛，應該豁出去做。」

王丹妮覺得很多情侶，及已婚夫婦都會遇上一些生活上的小點滴，令到大家嘈交，他們二人會主張先討論，無論對與錯也好，之後大家攬一下，很快便沒有事。

▲ 有吵架場面。

MV中他們有些嘈交場面，王丹妮認為嗌交時要回想當初為何鐘意對方，欣賞他甚麽優點，這樣便會有繼續追求對方的感覺，行更長的路是要一齊㩦手面對！

王丹妮希望大家鐘意此MV，感受到當中的訊息，她說聽《一生幸褔》好有共鳴，再配合他們超靚的畫面，及瘋狂的演繹！

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