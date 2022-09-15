【周末好去處】《STRICT-G》十週年設期間限定店　聯乘EDWIN+SPINGLE MOVE+NEW ERA推限量品

▲ 《STRICT-G》踏入十周年！

高達潮流服飾配件品牌《STRICT-G》透過跟各大知名品牌的聯名合作呈現出全新的高達世界觀，品牌自推出以來深受高達迷及潮流愛好者追捧。

適逢《STRICT-G》踏入十週年，為紀念十年新里程鐵定於今天（15日）起在旺角朗豪坊商場舉辦《STRICT-G 十週年》期間限定店，除了多款全新香港限定商品，本季更與多個人氣品牌EDWIN、SPINGLE MOVE、NEW ERA、MEI 以及SPALDING聯乘推出限量商品。

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期間限定店

《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place》使用全新工業風設計，以水泥灰為主調，並配上大量高達相關元素，展現STRICT-G的時尚感。

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入口位置擺設為今次《STRICT-G 十週年》期間限定店而設計的全新高達圖案裝置，主視覺以人氣角色沙煞比、ν高達及著名的小行星基地阿古捷斯圖案，並融入香港元素，以霓虹燈招牌呈現出獨有的港式風格。

同場更特別展出絕版《STRICT-G × mastermind JAPAN》1.5米高 RX-78高達。

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《STRICT-G 10th Anniversary Pop-up Store @ Langham Place》

日期：9月15日9月26日

時間： 16:00-22:00（9月15日）、13:00-22:00（9月16日）、11:00-22:00 （9月17日至9月26日）

*開放時間會因應政府防疫措施而有所調整。

地點： 旺角朗豪坊4樓通天廣場