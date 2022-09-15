【強制檢測】60處納強檢 涉將軍澳維景灣畔17座、日出康城領峯6座等
社會 20:38 2022/09/15
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月9日至9月15日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月16日或17日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
陽性檢測個案曾到訪的地點：
- 將軍澳廣明苑廣盈閣
- 屯門欣田邨悅田樓
- 大埔運頭塘邨運臨樓
- 柴灣漁灣邨漁進樓
- 將軍澳日出康城 LP6 5 座
- 大圍豐盛苑華盛閣
- 上水天平邨天明樓
- 上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼
- 牛頭角彩福邨彩和樓
- 馬鞍山恆安邨恆日樓
- 大埔寶雅苑家和閣
- 元朗屏欣苑屏彥閣
- 鑽石山星河明居 E 座
- 火炭禾上墩街18 號彩禾苑
- 馬鞍山錦豐苑錦蕙閣
- 鑽石山龍蟠苑龍璣閣
- 天水圍天頌苑頌畫閣
- 青衣長安邨安海樓
- 屯門友愛邨愛明樓 1 座
- 將軍澳都會駅城中駅 7 座
- 荃灣綠楊新邨 P 座
- 沙田御龍山 8 座
- 粉嶺山麗苑松山閣
- 荃灣麗城花園 2 期 2 座
- 天水圍天慈邨慈心樓
- 將軍澳欣明苑欣松閣
- 天水圍天晴邨晴滿樓
- 將軍澳慧安園 2 座
- 慈雲山慈正邨正旭樓
- 沙田沙角邨金鶯樓
- 筲箕灣耀興道63 號東霖苑
- 東涌映灣園聽濤軒 16 座
- 牛池灣彩輝邨彩葉樓
- 香港仔石排灣邨碧朗樓
- 粉嶺暉明邨昇暉樓
- 將軍澳維景灣畔 17 座
- 將軍澳日出康城領峯 6 座 （左翼及右翼）
- 鰂魚涌康怡花園 Q2 座
- 東涌逸東二邨美逸樓
- 鴨脷洲海怡半島怡暉閣
- 藍田康華苑頌康閣
- 西灣河嘉亨灣 2 座
- 秀茂坪曉麗苑曉順閣
- 沙田新田圍邨欣圍樓
- 東涌富東邨東盛樓
- 藍田德田邨德樂樓
- 將軍澳海悅豪園 2 座
- 土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑
- 葵涌石籬二邨石偉樓
- 將軍澳景林邨景楠樓
- 鰂魚涌康怡花園 E1 及 E2 座
- 鴨脷洲海怡半島海寧閣
- 馬鞍山銀湖‧天峰 7 座
- 大圍美城苑暉城閣
- 柴灣杏花邨 25 座
- 觀塘安達邨愛達樓
- 葵涌寧峰苑晴峰閣
- 柴灣康民街 3 號灣景園
- 東涌裕東苑賀東閣
- 天水圍嘉湖山莊美湖居 6 座
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記者：黃穎津