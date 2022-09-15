【強制檢測】60處納強檢　鰂魚涌康怡花園、將軍澳維景灣畔、日出康城領峯等上榜

▲ 60處納入強制檢測公告。（資料圖片）

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月9日至9月15日期間，曾身處60個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月16日或17日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

陽性檢測個案曾到訪的地點：

將軍澳廣明苑廣盈閣

屯門欣田邨悅田樓

大埔運頭塘邨運臨樓

柴灣漁灣邨漁進樓

將軍澳日出康城 LP6 5 座

大圍豐盛苑華盛閣

上水天平邨天明樓

上水清河邨清譽樓及清譽樓附翼

牛頭角彩福邨彩和樓

馬鞍山恆安邨恆日樓

大埔寶雅苑家和閣

元朗屏欣苑屏彥閣

鑽石山星河明居 E 座

火炭禾上墩街18 號彩禾苑

馬鞍山錦豐苑錦蕙閣

鑽石山龍蟠苑龍璣閣

天水圍天頌苑頌畫閣

青衣長安邨安海樓

屯門友愛邨愛明樓 1 座

將軍澳都會駅城中駅 7 座

荃灣綠楊新邨 P 座

沙田御龍山 8 座

粉嶺山麗苑松山閣

荃灣麗城花園 2 期 2 座

天水圍天慈邨慈心樓

將軍澳欣明苑欣松閣

天水圍天晴邨晴滿樓

將軍澳慧安園 2 座

慈雲山慈正邨正旭樓

沙田沙角邨金鶯樓

筲箕灣耀興道63 號東霖苑

東涌映灣園聽濤軒 16 座

牛池灣彩輝邨彩葉樓

香港仔石排灣邨碧朗樓

粉嶺暉明邨昇暉樓

將軍澳維景灣畔 17 座

將軍澳日出康城領峯 6 座 （左翼及右翼）

鰂魚涌康怡花園 Q2 座

東涌逸東二邨美逸樓

鴨脷洲海怡半島怡暉閣

藍田康華苑頌康閣

西灣河嘉亨灣 2 座

秀茂坪曉麗苑曉順閣

沙田新田圍邨欣圍樓

東涌富東邨東盛樓

藍田德田邨德樂樓

將軍澳海悅豪園 2 座

土瓜灣馬頭角道28號金都豪苑

葵涌石籬二邨石偉樓

將軍澳景林邨景楠樓

鰂魚涌康怡花園 E1 及 E2 座

鴨脷洲海怡半島海寧閣

馬鞍山銀湖‧天峰 7 座

大圍美城苑暉城閣

柴灣杏花邨 25 座

觀塘安達邨愛達樓

葵涌寧峰苑晴峰閣

柴灣康民街 3 號灣景園

東涌裕東苑賀東閣

天水圍嘉湖山莊美湖居 6 座

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記者：黃穎津