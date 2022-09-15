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【The Disney Book】郎朗演奏迪士尼名曲　夫妻檔演唱《木偶奇遇記》

娛樂 18:00 2022/09/15

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郎朗演奏迪士尼電影名曲。

國際知名鋼琴家郎朗推出全新專輯《The Disney Book》，演繹迪士尼耳熟能詳旋律，同日發布的《Beauty and the Beast》MV，更獲迪士尼授權使用1991年經典動畫片段，讓粉絲重拾當年的感動。

早前郎朗驚喜現身好友周杰倫新歌〈最偉大的作品〉MV，與化身魔術師的好兄弟來一段精彩鬥琴片段，成功引起網民熱話，為對方的新專輯打響頭炮。在新專輯，朗郎在鋼琴上施展神法，彈奏《美女與野獸》、《冰雪奇缘》、《阿拉丁》、《獅子王》等膾炙人口的音樂，慶祝迪士尼公司成立一百周年。

全新專輯《The Disney Book》

《The Disney Book》是郎朗成為父親後發行的首張專輯，自從當上爸爸後，郎朗經常為寶貝兒子彈琴，當中少不了迪士尼音樂，他發現兒子對音樂有濃厚的興趣，因此將專輯送給孩子，希望能培養他的音樂天分，郎朗同時將專輯送給所有人，特別是年輕一代，用最受喜愛的樂曲，將音樂經驗和正能量傳給下一代。

郎朗的妻子Gina Alice亦在專輯中粉墨登場，演唱剛上映的電影《木偶奇遇記》主題曲《WhenYou Wish Upon A Star》。

妻子Gina Alice亦在專輯中粉墨登場。

有趣的是，郎朗最初一直找不到合適的人選，然後才發現最適合的人就在身旁。Gina之前曾為《冰雪奇缘2》演唱中文推廣曲〈All Is Found〉，這次再度獻唱迪士尼歌曲，更是實現了「夫彈婦唱」的夢幻組合。

除了Gina外，《The Disney Book》更找來多位國際級音樂家合作，包括跨界美聲天王AndreaBocelli演唱《泰山》主題曲〈You’ll Be in My Heart〉、奧斯卡及金球獎得主Jon Batiste演繹《Soul》的得獎歌曲〈It’s All Right〉等，絕對是星光熠熠。

撰文 : TOPick柴犬出動

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