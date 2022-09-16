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【生命鬥士】7歲小鐵路迷王晧名抗癌不言棄　漫長治療「奇迹康復」父感恩寄語助人

社會 00:01 2022/09/16

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7歲小鐵路迷王晧名抗癌不言棄。（林宇翔攝）

乘搭港鐵外出是很多港人日常生活的一部分，在擠迫的車廂低頭玩手機亦已習以為常。但對今年7歲的王晧名而言，轟隆隆的港鐵是在母親的懷抱中彌望車窗之外的溫暖，亦是他抗擊癌魔的重要支柱。

晧名一家所居的屋苑比鄰港鐵柴灣車廠，亦因此與港鐵結下不解之緣。尚在襁褓之中時，晧名每逢乘搭港鐵，都要跪坐在座椅之上，引頸翹望窗外風光與整齊規律的路軌。待到懂得說話時，晧名更對港島綫的車站如數家珍，往往在廣播尚未讀出下一站時，機靈的他便已率先搶答。而作為一名小鐵路迷，晧名的鐵路網絡遍布整個客廳，歡笑聲隨着列車的起行縈繞着王家，卻又在晧名患上腦瘤時戛然而止。

晧名父親王先生表示，就在去年，晧名腳部突然活動不良，王先生夫婦大為緊張，但多方求醫卻都被醫生告知沒有大礙，直至晧名突然抽筋、失禁，急召救護車到醫院進行腦部檢查時，才驚揭腦部長有腫瘤。王先生指，醫院當晚立即為當時年僅6歲的晧名進行減壓手術，開顱切除一塊頭骨。但禍不單行的是，手術後晧名又再確診肺炎，需要接受插喉治療，並於兒童醫院深切治療部留醫。

王先生憶述昔日活潑好動的兒子，在病魔的折磨下仿如植物人時，亦不禁眼泛淚光︰「當時手腳全部都郁唔到，說話都講唔到，瞓喺度就似植物人，好似個公仔咁。」經過3個月在深切治療部的漫長治療後，晧名終於可脫離呼吸機，眼睛亦開始能轉動，但不幸的是，因晧名的癌細胞已擴散至腦、頸、脊髓，整個神經系統都需要接受電療。王先生形容在晧名接受電療的1個月期間︰「電到背脊爛晒，一轉身成個背脊塊皮係甩咗出嚟。」

但抗癌之路漫長，電療結束後，晧名仍需再接受為期6個月的化療治療。雖然晧名當時仍未能說話，但手指已可活動，而因未能進食，晧名再需進行胃造口手術，以作腸道餵食。直至今年4月，化療療程完結後，醫院為晧名進行幹細胞移植，其狀況終於大為好轉，由原本只能活動手指，開始能眨眼、舉手、搖頭。

雖然愛兒飽受磨難，王先生仍抱持着一顆感恩的心，他黯然表示，當時在兒童醫院陪床時，亦曾目睹年紀與晧名相若的鄰房病童患有多重併發症，最終不敵病魔離世。如今晧名雖然要以輪椅代步，但已能作簡單交流，王先生稱︰「我哋都算係好好彩，佢都算係幾奇迹地康復得好。」

王先生指晧名治療時「好堅強、好努力」，無論是打針或是抽脊液，晧名都未曾哭鬧，亦從未言棄。為鼓勵晧名，家人帶來他最愛的港鐵模型，置於病榻之側陪伴着他面對難關，而「整地鐵」亦是晧名在病中的最大願望。

現時仍沒有治癒腦瘤的方法，晧名依然存在復發風險。談及未來，王先生只希望晧名活得開心，亦能樂於助人︰「佢個病都好多好多人幫佢，以後做咩都好，幫到人就得。」

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記者：黃穎津

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