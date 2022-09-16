【生命鬥士】抗癌小鐵路迷夢想成真化身港鐵維修員　助維修路軌測試車門

▲ 晧名更戴上專屬名牌，穿上反光衣協助員工在車底維修路軌。（林宇翔攝）

在社工轉介下，今年7歲、患有腦瘤的王晧名在今年4月向願望成真基金許下心願，獲得成為一日港鐵維修員的機會，協助員工處理路軌維修等工作。晧名媽媽王太指兒子表現雀躍而專注︰「好多謝所有人幫我哋實現夢想。」

晧名去年確診患上腦瘤後，曾留醫深切治療部，甚至一度如同植物人般動彈不得，幸經過約10個月的治療後，堅強的晧名終恢復部分活動能力。王太引述社工指︰「晧名真係一個好努力嘅小朋友，經過一個咁嘅病，係好值得去擁有一個夢想。」

雖然臥病在床近一年，但晧名對地鐵的熱愛從未消退，當被問及有何心願想要實現，晧名雖然表達有困難，但仍努力說出心中夢想，決定要成為一名港鐵維修員。

於是在社工轉介下，一家人一同到港鐵黃竹坑車廠，晧名更戴上專屬名牌，穿上反光衣協助員工在車底維修路軌、測試車門，體驗港鐵維修員的工作。王太表示︰「去車廠工作唔係一啲普通人可以體驗到嘅嘢，每一part佢都好鐘意，好多謝所有人幫我哋實現夢想。」而貼心的晧名更與他12歲的同胞姐姐，一同親手製作小天使電話繩，贈予在場的工作人員。

▲ 貼心的晧名更與他12歲的同胞姐姐，一同親手製作小天使電話繩，贈予在場的工作人員。（林宇翔攝）

港鐵高級車廠經理（柴灣車廠及黃竹坑車廠）黃漢鈞指，雖港鐵過去亦有安排車廠參觀，但接待特殊需要兒童則為首次，需要特別設計一些讓晧名較容易理解、掌握的活動。他續指，港鐵將秉持「載向未來」的發展理念，關懷社區，樂意考慮繼續舉行類似活動。

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記者：黃穎津