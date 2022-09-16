【正能量】願望成真基金助小童對抗病魔　去年助實現85個願望

▲ 患有腦瘤的王晧名在團隊協調下，成為一天港鐵維修員。（林宇翔攝）

「我哋幫小朋友實現願望，希望可以帶俾佢哋勇氣、快樂、希望。」願望成真基金鼓勵申請者放膽想像一個最真切的願望，並由團隊一同為其實現，望能賦予兒童力量抗擊病魔。願望成真基金項目經理吳嘉華指，在疫情前團隊每年為病童實現約100個願望，惟疫情下，重病小朋友抵抗力弱不宜外出，加上團隊因疫情暫停家訪影響進度，去年僅實現85個願望。

吳嘉華強調，團隊一旦跟進個案後便不會放棄，即使因疫情暫時未能實行計劃，但會視乎情況，冀可於2年內實現小朋友的願望，帶給病童勇氣、快樂和希望。

他解釋︰「其實好多調查都顯示，當小朋友知道有個願望係後面時，都有多啲力量去面對好辛苦嘅醫療過程，這是我哋希望賦予俾小朋友嘅力量。」他指今年7歲、患有腦瘤的王晧名在團隊協調下，成為一天港鐵維修員時神情興奮，眼睛骨溜溜地不斷打量周遭新奇的事物，而其父母眼中亦流露出令人感動的目光。吳嘉華表示︰「我覺得呢個願望可以幫晧名帶來一個好大嘅改變，亦會係佢一個好深刻嘅回憶。」

願望成真基金為年齡介乎3至17歲，患有對生命構成威脅疾病的兒童，經轉介為他們實現一個願望，包括到不同國家旅遊、與偶像見面等。

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記者：黃穎津