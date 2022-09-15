【盜竊案】涉快餐店爆竊事敗逃去　警拘25歲涉案男子

▲ 涉快餐店爆竊事敗逃去，警拘25歲涉案男子。（警方提供）

油尖警區於9月13日接獲一名快餐店經理報案，指發現一名男子懷疑於其店鋪內爆竊，其後事敗逃去。

案件交由油尖警區情報組及油尖警區刑事調查隊人員調查。警方經翻查閉路電視及深入調查後，隨即行動，並於昨日（14日）下午在尖沙咀區一酒店拘捕一名25歲本地男子。

人員經調查後，被捕男子懷疑與本月在區內發生的另外兩宗盜竊案有關。人員檢獲所有懷疑案中失物，包括食物及飲品，總值約590元。人員亦檢獲懷疑被捕男子犯案時所穿的衣物。

被捕男子現正被扣留調查，案件交由油尖警區刑事調查隊第二隊跟進。

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記者：黃穎津