【性猝死】68歲翁交友APP識18歲少女親密3分鐘　突暈倒不治解構「性猝死」

▲ 68歲翁交友APP認識18歲少女，親密3分鐘突暈倒不治。

床第之間親密時興致勃勃，也要小心「性猝死」（俗稱「馬上風」）。台灣新北市一名68歲劉姓男子日前透過手機交友APP，結識了一名18歲張姓女大學生，剛開始進行不道德交易，男子突然臉色慘白、當場暈倒，疑似出現「馬上風」迹象，送院急救後證實不治。

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綜合台灣媒體報道，劉姓男子近日透過手機交友APP結識了一名18歲張姓女大學生，二人相談甚歡，並同意以新台幣4,000元（約港幣1,006元）作交易費，相約到旅館親密。在過程進行約3分鐘，男子突然眼前一黑暈倒，並且臉色發白。女子受驚，先是在男子身上尋找藥物，卻只尋獲壯陽藥。

女子報警後，警員及救護人員到場，發現男子失去呼吸心跳，最終送院經搶救無效身亡。警方對男子遺體進行檢驗後，判定他的死因是心臟病，而男子本身亦裝有心臟支架。

據台灣節目《醫師好辣》，神經外科醫師顏君霖曾表示，進行性行為會對心血管造成負擔，行房高潮時，有時會造成肌肉緊繃，繼而引發張力性頭痛，或是血壓高導致腦壓升高。若動脈本身就比較脆弱的人，可致腦血管中風。

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責任編輯：羅嘉欣