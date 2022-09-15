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【巨星退役】瑞士天王費達拿宣布掛拍　利華盃成告別戰結束24年職業生涯

社會 22:59 2022/09/15

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瑞士天王費達拿宣布退役。(法新社圖片)

前網球世界「一哥」、瑞士天王費達拿(Roger Federer)今日在社交平台宣布，戰畢下周五（23日）在英國舉行的利華盃後將會掛拍，結束24年傳奇的職業生涯。他形容自己已年屆41歲，身體已達極限，是時候要退役。

網壇一代巨星費達拿職業生涯戰績輝煌，累積贏過20次大滿貫錦標，英氣外表加上打法瀟灑，舉止優雅，多來來深受球迷愛戴。不過費達拿近年備受傷患困擾，去年溫網8強落敗後，右膝進行手術養傷至今，因此今年沒有參加任何賽事，7月更跌出ATP世界排名。他今日宣布將以利華盃作為生涯告別戰。

費達拿在帖文表示：「過去3年，我要面對受傷和手術的問題，一直努力回復狀態，不過同時我亦很清楚，自己身體的能力和極限。我已41歲，24年來，參加了超過1,500場比賽，網球所給予我的，是我意料之外，但現在我意識到，是時候結束我的競賽生涯了。」

費達拿又向妻子、教練、球迷、以及一眾競爭對手包括拿度、祖高域等致謝，「我很幸運能夠參與那麼多場永不忘記的巔峰之戰，我們以熱情和強度公平競爭，為尊重網球悠長歷史，我總是傾盡全力做到最好，非常感恩。」

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記者：蘇文軒

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