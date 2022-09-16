【假冒官員】港漂墮電騙充當「特務」　「感覺國家需要我做事情」

▲ 潘同學（右二）墮入假冒官員騙案，其後向「港漂報案室微信群組」求助，成功阻止騙案發生。（陳國峰攝）

「港漂」初來港，人生路不熟，不諳本地資訊，最容易墮入詐騙陷阱。有內地生接到假冒衞生署來電，後來騙徒指他在內地涉及刑事案，要求在港成為特務「為國家辦事」，但「任務」竟是協助同樣受騙的81歲的婆婆購買電話。內地生其後察覺有異，經同學介紹遂向警方設立「港漂報案室微信群組」求助，由東九龍總區防止罪案辦公室成功阻止騙案發生，力保婆婆380萬元積蓄。

接冒衞署來電 促「為國家辦事」

內地生潘同學今年8月來港升學，初到香港的他自言未熟悉環境，亦較少留意本地新聞，故對騙案的警覺性不高。他9月初收到假冒衞生署來電，指他違反檢疫令，但相信是資料外洩被人盜用，隨後電話轉駁至自稱廣東公安的騙徒，指潘同學在內地干犯刑事案，要求提供個人資料、銀行卡等來洗脫嫌疑。

潘聞言大感慌張，慌亂下繼續聽從騙徒指示，對方要求他每日2次視訊報到，又查問其銀行資料，「但我交完學費後錢都不多了」。騙徒見無利可圖，轉為要求潘同學「協助工作」，他事後亦感不對勁，「但當時感覺國家需要我做事情，就相信了。」

潘同學的「國家任務」，是帶同事件另一受害人、81歲陳婆婆到旺角購買新手機，用作聯絡騙徒。幸好同日同窗魏同學見潘神色慌張，查問才得知潘墮入騙案，遂建議他向「港漂報案室微信群組」求助。

求助警微信群組 阻止騙案

人員上周四晚即時聯絡2名受害人，發現原來陳婆婆早於今年6月已受騙，並曾向騙徒提供銀行資料，警方於是即時凍結陳婆婆的銀行戶口，涉款達380萬元。案件現交由觀塘警區刑事調查隊跟進。

東九龍總區防止罪案組警員曾子陽表示，「港漂報案室微信群組」去年12月啟用，由最初只有200名成員，發展至今已有逾1,800名內地生加入，至今共接獲約800個查詢，成功阻截5宗懷疑電話騙案，涉案金額合共約800萬元，5名事主均沒有損失。警方計劃未來發展群組至不同平台及其他留學生，以免更多新來港人士受騙。

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記者：蘇文軒