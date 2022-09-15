【打鼓嶺撕票案】5旬漢遭撕票埋屍疑涉賭債糾紛　2人被控謀殺

▲ 五旬漢疑遭撕票及埋屍，警方昨早於打鼓嶺坪洋村關帝廟對開山邊草叢挖出死者遺體。（黃傑偉攝）

五旬漢疑因債務問題被人勒索撕票，屍體埋藏在打鼓嶺坪洋村一處山坡。警方周三在粉嶺聯和墟拘捕2名疑犯，至今午(15日)尋獲事主遺體，被捕2人被暫控謀殺罪，明日(16日)在粉嶺裁判法院提堂。新界北總區重案組正積極調查該宗案件。警方不排除稍後有更多人被捕

警方指，死者屍體被人埋在地下30厘米，用上水泥及沙泥覆蓋，經法醫初步檢驗，估計死者頭及雙手被膠布捆綁，左胸被尖銳硬物刺傷，估計死去8至10天，警方暫時未尋獲兇器。

新界北總區高級警司（刑事）陳江明表示，警方上周一晚接獲51歲死者妻子報案，指丈夫於當日下午外出用膳後失聯，至黃昏她收到不明來歷電話短訊，稱死者有360萬元債務，要求代為償還才放人。死者妻子在多次聯絡丈夫不果後，決定報警求助。

案件由新界北警區重案組調查，經連日追查相信死者已遇害。及後警方於周三早上作出行動，在粉嶺聯和墟一間餐廳拘捕2名分別64歲及29歲的男子，並於得知事主遇害地點後，至昨早於打鼓嶺坪洋村關帝廟對開30米山邊草叢挖出死者遺體。

水泥沙泥掩蓋 料死去8至10天

當時死者屍體被埋藏在地下30厘米，分別用水泥及沙泥掩蓋。法醫初步檢驗，發現死者頭部和雙手被膠布捆綁，眼耳口鼻被遮蓋，心口被硬物刺傷，左胸有硬物刺傷傷口，估計死去8至10日，惟確實死因有待化驗，警方暫時未找到兇器。

陳江明續稱，暫無資料顯示死者被人恐嚇及以武力擄走，調查相信他上周一自願登上其中一名被捕人的汽車，警方翻查閉路電視發現，涉事車輛當日下午2至3時，在死者遇害地點多次出現，與法醫估計死亡時間脗合。警方初步相信死者因賭債問題被帶到上址交涉，其間被人用利器襲擊，再埋屍地底，事後再有人繼續向死者家人勒索金錢。

2人同為坪洋村村民 明(16日)提堂

被捕2人正被扣查，報稱無業，同為坪洋村村民，其中一人與死者為朋友關係，消息指，警方初步相信男死者被禁錮在關帝廟，其間曾受虐打，有人供稱錯手殺害男死者，再埋屍附近山坡。警方暫控2人謀殺罪，明日(16日)在粉嶺裁判法院提堂，不排除稍後加控2人勒索罪。至於案件是否涉及他人、債務種類及數額等均為警方調查方向。

今日早上大批探員到坪洋村坪原路附近山邊搜索，至中午發現一具男屍，探員隨即封鎖現場，讓法醫進行調查，至下午移出死者遺體，運上黑箱車送走。警方亦先後押解2名疑犯，分別到粉嶺一間機舖、聯和墟一間餐廳及棄屍的坪洋村重組案情。

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記者 蘇文軒、黃傑偉