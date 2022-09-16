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【江湖救急】屋企洗手間忽然有隻老鼠　網民急求救：會唔會有滅鼠公司上門？【附網民滅鼠奇招】

社會 00:42 2022/09/16

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政府最近加強街道清潔兼大力滅鼠，但老鼠入屋又如何處理？有網民晚上在Facebook專頁「筲箕灣西灣河關注組」發求救帖文，大叫江湖救急！！原來家中洗手間忽然出現一隻老鼠，網民隨即把門關上，再上網問：「會唔會有人有滅鼠公司介紹，而家立即上門幫手捉左佢？」

唔少網友回覆話，滅鼠公司都只靠一招捉老鼠，就是用「老鼠膠」，建議事主自己買「老鼠膠」鋪滿地面，捉到老鼠才搵管理處派人收走。亦有網友建議求助「身經百戰嘅街市貓」，更有教路用手機下載「滅鼠Apps」，聲稱可以播放高音頻率驅鼠。

網民滅鼠奇招：

Siu Lo Chan
「我上次比佢係窗口走咗入廚房，打去滅蟲公司諗住叫佢捉，佢話佢哋自己都係用老鼠膠，不如叫我自己試下，我後來買咗好多塊老鼠膠，成個廚房地下鋪哂，第二朝捉到佢就打去管理處叫人嚟收走佢。」

Candy Sit
「搵看更…」

Yan Ray
「借隻貓」
「筲箕灣咁多貓, 而且好多係身經百戰嘅街市貓」

Abigail Lai Cheung
「我上次都係咁嘅情況，有朋友教我即刻download一個滅鼠Apps，佢有啲好高音嘅頻率播放出嚟，跟住我就冇見過隻老鼠啦」

Luke Hui
「著對boot，衝返入去搏鬥啦」

Ivan Cheung
「廁所如果有窗，大力拍門嚇走佢啦」

Yu Lahm
「唔洗驚，老鼠好醒，見人即走。你廁所有窗嘅話相信已離開。」
「長遠講要諗諗點解會有老鼠，大廈可能要放D藥。」

Edwin Lee
「滅鼠公司基本上都係俾老鼠膠你，不如你諗諗佢係邊個位入嚟。再打去自己管理公司問吓有冇老鼠膠，如果成日有老鼠入屋，管理處一定有。」

Wai Yin Chan
「金華街有老鼠籠賣，但捉到要處理仲煩，買老鼠膠好靚正」

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責任編輯　李志強
 

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