帶主子去香港寵物節2022　掃$1平貨兼欣賞貓貓選美比賽

各位毛孩家長請注意，一年一度的香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽又開始！為期四日的活動雲集了各式各樣的寵物食品、用品、服飾、玩具、保健藥物等。而活動亮當點然是各種購物優惠和$1平貨。今次寵物節還會舉辦一場名為「生龍活虎繽FunShow」的選美比賽，讓主人和貓咪可以一同角逐大獎。今個周末，一於帶同主子去入貨兼欣賞一場別開生面的貓貓選美比賽。



寵物界工展會 必掃$1 精選貨品



被視為全港最大型寵物盛事，有「寵物界工展會」之稱的香港寵物節2022暨國際寵物用品博覽，一如往年般匯聚了來自世界各地的知名食品和用品品牌，讓一眾愛寵之人可一次過選購各式各樣的心儀貨品。而今年的亮點同樣落在不同的限時優惠和購物優惠如$1雞脾、貓狗罐、貓砂等，想掃平貨就要看準時機。場內還有各種售賣寵物用品、保健藥物、服飾、玩具的攤位，慢慢逛，一定可以發掘心頭好。

▲ 除$1限時優惠外，不少檔攤亦有推出特價精選貨品或送大禮優惠，把握機會趁低吸納。

▲ 想幫毛孩扮靚，這裡有不同的精品檔攤供慢慢選購。

壓軸貓貓選美會 有趣比賽與狗同樂



堪稱全港最大型的寵物盛事，一連四天的活動又怎少得了有趣又吸引的特備節目和遊戲？今年壓軸節目就有別開生面的「生龍活虎繽FunShow」貓貓選美比賽，主人和貓貓一同參加選美，角逐最佳長毛貓、最佳短毛貓、最佳貓貓、貓似主人型等四個大獎，愛貓之人豈能錯過！除貓貓選美會外，大會亦安排了多個有趣的比賽給狗狗和主人一同參加，例如「爸媽躲哪兒」，狗狗能在30秒內找到主人躲藏的箱便可勝出。還有「障礙小跑道」和「隧道賽」，同樣考驗狗狗的靈活度和速度，過程緊張又刺激。愛狗之人絕對不能錯過「秋季全犬種冠軍狗展」，屆時會有不同的冠軍犬亮相。節目豐富又可以瘋狂物，這個週末不愁沒有節目！

▲ 「秋季全犬種冠軍狗展」可以讓你一次過欣賞到不同的冠軍名犬，令人大開眼。

▲ 有興趣的話，不妨跟狗狗一同報名參加比賽，考考牠們的實力。

▲ 今年大會繼續提倡「愛護動物，尊重生命」，並邀請了多個慈善團體和寵物協會一同參與，透過不同類型的講座教育市民飼養寵物的真正意義。

展覽詳情：

日期及時間：2022年9月22日-24日 12:00-21:00｜9月25日 12:00-20:00

地點：香港會議展覽中心Hall 3 BCDE

地址：香港灣仔博覽道1號

入場費︰HK$30（不設長者優惠；大小同價，身高1米以下小童及寵物免費進場）



(特約)