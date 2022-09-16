【隔離生活】化學專家k kwong隔離營膳食刀叉融合照片 親試口服藥：救命藥已到
社會 15:11 2022/09/16
本港每日仍有數千人確診。化學專家K Kwong鄺士山昨日（15日）在社交網絡上貼文指自己快測中招，並已入竹篙灣隔離。詳情即看【下一頁】
K Kwong今日（16日）早上再在社交平台講述竹篙灣隔離營膳食情況，上載一張「牛肉炒麵」照片，貼文中提及刀叉融合，笑言是大陸的新產品。
不少網民留言。
提示： 如果入隔離營要自備餐具
睇黎帶備物品名單要加多項餐具
未用都即棄
K Kwong又拍攝獲派的口服藥表示：「救命藥已到！大家咪擔心！」
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記者：余思嵐