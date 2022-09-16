【自助餐】維港凱悅尚萃酒店拉丁美洲主題Buffet　阿根廷烤肉＋西班牙吉拿棒【內附連結】

▲ 香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳由今天起至11月20日，推出拉丁美洲主題自助餐。（商戶提供）

香港維港凱悅尚萃酒店The Farmhouse咖啡廳，將由今天起至11月20日期間推出拉丁美洲主題自助餐，為大家帶來一場以拉丁美洲為主題的盛宴。

是次主題自助餐將拉丁美洲的美食精髓共冶一爐，向客人呈獻融合美食和文化的奇妙之旅，適合情侶、家庭及朋友聚會。客人更不可錯過餐廳與南美人氣Churros小店Twist & Buckle的聯乘，以及出售多個南美品牌的小店La Tienda的期間限定攤位。大啖享受美食同時，客人更可在充滿拉丁特色的佈置、美食和文化產品中打卡拍照，體驗當地文化的活力和多樣性。

廚師團隊重點展示各國豐富多彩的美食，其中Ceviche（檸汁醃魚生）完美再現了秘魯的正宗風味，開胃菜亦包括Ensalada Rusa（在部分南美國家流行的俄國沙律）。

除有阿根廷流行的街頭食品Choripan（香腸三文治），另一亮點是熱葷區的燒烤站，展現兩種獨特的拉丁美洲燒烤文化——巴西的churrascaria烤肉和阿根廷Asado烤肉。正宗的巴西烤肉，職員會用「劍」將肉直接切到客人的盤子上，帶來視覺刺激和互動元素。阿根廷Asado烤肉包括了豬、牛、雞肉及香腸，建議客人醮上經典醬料chimichurri和salsa criolla享用。

▲ 餐廳為食客來一場以拉丁美洲為主題的盛宴。（商戶提供）

其他由傳統菜色演變而成的菜餚包括Feijoada（黑豆燉豬肉）、Chiles rellenos（用烤辣椒製成的墨西哥菜，內裏塞滿芝士）和Encebollado（厄瓜多爾洋蔥魚湯）；亦有供應像Tacos（夾餅）和Quesadilla（芝士餡餅）餅等深受歡迎的墨西哥菜。

特色甜點方面，Alfajores（阿根廷牛奶椰子曲奇）、Panqueques（煎餅）、Suspiro Limeno（秘魯甜點香草奶凍配蛋白霜）及Arroz con leche（墨西哥大米布丁）等多不勝數。

來自南美的人氣Churros（吉拿棒）小店Twist & Buckle亦會於自助晚餐時段進駐The Farmhouse，除有灑上肉桂粉的原味Churros外，更有4款配料可以選擇，包括奶油曲奇、榛子朱古力、焦糖牛奶醬及草莓朱古力。享用拉丁美洲主題自助餐的客人更可獲得一張買一送一優惠券於其分店使用。

咖啡廳更將於9月17、18日以及24、25日這兩個周末（11am至7pm），在餐廳正門對面的La Tienda快閃攤位，擺滿富有特色的南美標誌性單品，包括厄瓜多爾和秘魯的Palo Santo聖木、巴拉圭的Guaiacwood癒創木和哥倫比亞的 Wayuu Mochila 編織包，進一步滿足大家對拉丁美洲文化的興趣。

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The Farmhouse拉丁美洲主題自助餐

自助午餐供應時間：12nn至2:30pm

星期一至五價格：成人（$358）；長者/小童（$238）

星期六、日及公眾假期價格：成人（$478）；長者/小童（$278）



自助晚餐供應時間：6pm至10pm

星期一至四價格：成人（$668）；長者/小童（$388）

星期五至日、公眾假期及其前夕價格：成人（$738）；長者/小童（$418）

供應日期：即日起至11月20日

*所有價目須另加10%服務費及1%附加費支援零碳足食（亞洲）持續對抗全球暖化。



記者：王嵐