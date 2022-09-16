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【MIRROR下月復工】Lokman借《明日戰記》抒發感受　Edan與Dee哥IG搞笑互動

娛樂 10:29 2022/09/16

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MIRROR首個紅館演唱會於7月25日舉行，先後於綵排及正式演出期間發生多次發生意外，至第4場演出發生嚴重意外，舞蹈員李啟言受重傷。MIRROR成員先後在社交平台開腔，部份成員也有相隔一段時間後陸續上水更新IG限時動態，向大家報平安。

事件後，MakerVille宣布MIRROR在8、9月停止出席所有公開活動，這即意味MIRROR將下月復工。

在昨日（9月16日），MIRROR隊長楊樂文（Lokman），以及成員呂爵安（Edan）、邱士縉（Stanley）先後更新個人IG限時動態，再次引起了粉絲對他們的掛念。

Lokman打氣：希望在明天

在三子的更新當中，只有隊長Lokman是寫了字句，Lokman上載古天樂、劉青雲等主演的《明日戰記》的相片，寫道：「希望在明天！係每一個明天！」Lokman的打氣，不禁令人聯想到是送上給三位受傷舞蹈員的說話。

至於Lokman會於本月26日迎來33歲生日，也有粉絲會按原定計劃派發生日應援手幅。

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Edan+Stanley有更新

Edan就比較常於近期更新IG，如中秋佳節就時於IG限時動態分享過月亮、湯圓的相片，他最新就分享一則《闔家辣》電影工作人員的帖文，並標記了同劇拍檔「Dee哥」何啟華的IG，事關Edan在相中似是在的士上親吻Dee哥，畫面搞笑。

粉絲們在帖文留言：「以為最後果張係合成」、「 deegor 隨時隨地都瞓得著 好危險！edanlui呂爵安好頑皮呀！」、「感謝分享！最後一張出唔出得街架」。「當事人」Dee哥在IG限時動態中作出回應，「叫咗你返屋企先做 俾人影到晒」。

Stanley的最新IG限時動態盯只是拍著自己身穿波鞋、運動短褲，似乎也有在停工期間好好健身、運動呢！由他首度擔任男一的劇集《野人老師》會於10月3日首播，屆時一眾粉絲又可以慢慢煲劇。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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