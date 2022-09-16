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【新冠流感】梁栢賢：國際通關已是大勢所趨　質疑拖著復常後腿另有目的

社會 09:41 2022/09/16

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(陳國峰攝)

新冠肺炎嚴重程度是否與流感相若，政府與專家各執一詞。醫院管理局前行政總裁梁栢賢今日（16日）再於社交平台表示，國際通關已是大勢所趨，亦是民心所向，有些人還拖著復常後腿，如果不是誤判疫情，有否其他目的就不得而知，並引述朋友說話，指是否想拖垮香港經濟，有利其他國家發展。

醫務衞生局局長盧寵茂昨天發網誌，不點名反駁上述計算方法犯了「嚴重選擇性偏誤」，誤導市民輕視新冠疫情，不利精準抗疫；重申死亡率應由今年初起計算為0.6%。

衞生防護中心昨天在疫情記者會指，新冠和流感均屬多變的病毒，不宜用單一季度比較其嚴重程度，又憂慮冬季流感和新冠雙重出現，患者同時感染，會令死亡率和重症率上升。

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責任編輯：余思嵐

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