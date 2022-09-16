  • 32°C
香港時間 : 2022916日 (週五) 11:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【重返校園】TVB小花鄧佩儀停工赴UBC進修　Gloria分享英屬哥倫比亞大學靚相

娛樂 11:01 2022/09/16

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

TVB小花鄧佩儀（Gloria）現於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）進修。

TVB小花鄧佩儀（Gloria）於今年初向TVB請假並暫停演藝工作，Gloria返回加拿大探望家人及重返校園，她於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）的尚德商學院修讀工商管理學士學位，同時亦修讀有關電影製作的課程。

UBC素有「北美最美校園」之稱的美譽，Gloria最近於IG分享UBC的靚相，吸引不少網民留言讚好，紛紛表示想跟Gloria一起上學。

【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位

最新影片：陳詠燊、鄧麗欣專訪

UBC靚相

Gloria於IG發帖文分享校園美照，並說：

Would you guys want to see the stunning architecture on campus? 🏛 #UBC

【陀槍師姐2021】羅子溢+鄧佩儀催淚合唱　《孤兒仔》勾起8090後集體回憶【有片】

    點擊圖片放大
    +11
    +10

名人學府

位於加拿大不列顛哥倫比亞省的UBC自1908年創校，為當地最古老的大學，UBC與麥基爾大學、多倫多大學並稱加拿大大學「三強」，亦是U15大學聯盟、大英國協大學協會、環太平洋大學聯盟、和Universitas 21成員之一。

截至目前，UBC培養了8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員、10名美國文理科學院和英國皇家學會院士以及208名加拿大皇家學會院士，三名加拿大總理亦先後於UBC接受教育，絕對是一所名人學府。

根據QS排名顯示，UBC如今位列第45名，在地理學、礦業工程、體育相關科目上表現出色，而UBC的圖書館資訊管理專業至今仍然是世一，在1000多所國際頂尖大學排名中，UBC有5個專業也位列前10名，地位甚高。

北美最美名校

UBC被封為「北美最美校園」，校園內設有古花園建築及日式古典庭院，其中主旗杆旁邊的玫瑰花園吸引不少遊客慕名而來。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【明星理財】鄧佩儀努力儲錢買夢想屋 Gloria公開未來伴侶要有兩條件
13:32 2020/07/27
【明星理財】鄧佩儀努力儲錢買夢想屋 Gloria公開未來伴侶要有兩條件
【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖　鄧卓殷預計情人節留在家
19:10 2021/02/03
【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖　鄧卓殷預計情人節留在家
【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位
18:51 2021/11/11
【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位

你可能感興趣

【明星理財】鄧佩儀努力儲錢買夢想屋 Gloria公開未來伴侶要有兩條件
13:32 2020/07/27
【明星理財】鄧佩儀努力儲錢買夢想屋 Gloria公開未來伴侶要有兩條件
【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖　鄧卓殷預計情人節留在家
19:10 2021/02/03
【陀槍師姐2021】單身鄧佩儀直言想拍拖　鄧卓殷預計情人節留在家
【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位
18:51 2021/11/11
【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一　Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位
鄧佩儀 娛樂人物職業 演員 TVB 娛樂機構 電視劇 娛樂行業

最高瀏覽

【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　與太太靠律師溝通：沒想過發生我身上
11:32 2022/09/15
【驚爆婚變】57歲鄭浩南淚崩自爆婚變　與太太靠律師溝通：沒想過發生我身上
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老
15:52 2022/09/15
【晚年淒涼】娶10個太太被離棄晚年無法自理　花花公子冀尋回妻兒照顧終老