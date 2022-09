【重返校園】TVB小花鄧佩儀停工赴UBC進修　Gloria分享英屬哥倫比亞大學靚相

TVB小花鄧佩儀(Gloria)於今年初向TVB請假並暫停演藝工作,Gloria返回加拿大探望家人及重返校園,她於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學(UBC)的尚德商學院修讀工商管理學士學位,同時亦修讀有關電影製作的課程。

UBC素有「北美最美校園」之稱的美譽,Gloria最近於IG分享UBC的靚相,吸引不少網民留言讚好,紛紛表示想跟Gloria一起上學。

UBC靚相

Gloria於IG發帖文分享校園美照,並說:

Would you guys want to see the stunning architecture on campus? 🏛 #UBC