【重返校園】TVB小花鄧佩儀停工赴UBC進修　Gloria分享英屬哥倫比亞大學靚相

▲ TVB小花鄧佩儀（Gloria）現於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）進修。

TVB小花鄧佩儀（Gloria）於今年初向TVB請假並暫停演藝工作，Gloria返回加拿大探望家人及重返校園，她於加拿大著名學府英屬哥倫比亞大學（UBC）的尚德商學院修讀工商管理學士學位，同時亦修讀有關電影製作的課程。

UBC素有「北美最美校園」之稱的美譽，Gloria最近於IG分享UBC的靚相，吸引不少網民留言讚好，紛紛表示想跟Gloria一起上學。

【換命真相】鄧佩儀入行9年終於當女一 Gloria感謝家人支持：媽媽永遠放我在首位

最新影片：陳詠燊、鄧麗欣專訪

UBC靚相

Gloria於IG發帖文分享校園美照，並說：

Would you guys want to see the stunning architecture on campus? 🏛 #UBC

【陀槍師姐2021】羅子溢+鄧佩儀催淚合唱 《孤兒仔》勾起8090後集體回憶【有片】

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

名人學府

位於加拿大不列顛哥倫比亞省的UBC自1908年創校，為當地最古老的大學，UBC與麥基爾大學、多倫多大學並稱加拿大大學「三強」，亦是U15大學聯盟、大英國協大學協會、環太平洋大學聯盟、和Universitas 21成員之一。

截至目前，UBC培養了8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員、10名美國文理科學院和英國皇家學會院士以及208名加拿大皇家學會院士，三名加拿大總理亦先後於UBC接受教育，絕對是一所名人學府。

根據QS排名顯示，UBC如今位列第45名，在地理學、礦業工程、體育相關科目上表現出色，而UBC的圖書館資訊管理專業至今仍然是世一，在1000多所國際頂尖大學排名中，UBC有5個專業也位列前10名，地位甚高。

北美最美名校

UBC被封為「北美最美校園」，校園內設有古花園建築及日式古典庭院，其中主旗杆旁邊的玫瑰花園吸引不少遊客慕名而來。