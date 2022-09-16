【酷熱天氣】中西區、荃灣等十區空氣質素健康指數10+爆錶　天文台料下周中後期有望降溫

▲ 本港今日最高氣溫34度，料下周中後期才有望降溫。（陳國峰攝）

天文台今日（16日）表示，受一股乾燥的大陸氣流影響，未來兩三天華南持續酷熱及大致晴朗，風勢微弱；預料要直至下周中後期有幾陣驟雨，氣溫才有回降，今日最高氣溫約34度。環保署截至今午3時的空氣質素健康指數，15個一般監察站中，有10個錄得10+「爆錶」，即對健康風險為嚴重級別，包括中西區、南區、荃灣、元朗、屯門及東涌等。

天文台指，一股乾燥的大陸氣流正為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，預料本港今日大致天晴及乾燥，但部分地區有煙霞，日間酷熱，氣溫介乎29至34度，展望 未來兩三日持續酷熱，大致天晴，日間乾燥。

預料要待下周中期風勢增強，一股清勁的偏東氣流在下周中後期帶來幾陣驟雨，氣溫才有望回落，下周二至四氣溫介乎27至32度；另外強颱風南瑪都集結在鹿兒島之東南偏南約1010公里，預料向西北移動，時速約16公里，會在未來一兩日橫過日本以南海域。

至於空氣質素，環保署指受乾燥的大陸氣流影響，風勢微弱，不利於空氣污染物擴散，令區域背景污染水平上升，一般及路邊監測站的健康風險級別或會達高或以上水平。

【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：李榮忠